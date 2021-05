Babaeng umano’y miyembro ng NPA, arestado sa Davao del Sur

Timbog sa ipinatupad na search warrant Lunes ng madaling araw ng Santa Cruz Police, Davao del Sur Provincial Police Office, at iba pang unit ng Philippine National Police at Armed Force of the Philippines ang isang babae na miyembro umano ng New People's Army (NPA) sa Sitio Luceba, Barangay Zone 1, Santa Cruz, Davao del Sur.

Kinilala ng mga awtoridad ang inaresto na si Celia Corcuera alyas Madam Cherry, na target sa search warrant na pinalabas ni Digos City Regional Trial Court branch 19 executive judge Carmelita Davin.

Nasamsam mula kay Corcuera ang ang isang .38 caliber revolver at mga bala, dalawang bandila ng National Democratic Front (NDF), isang bandila ng Bagong Hukbong Bayan o New People's Army (NPA), at ilan pang gamit.

Nasa kustodiya ngayon ng Santa Cruz PNP si Corcuera at inihahanda ang kasong haharapin nito.

Dinala rin sa PNP Crime Laboratory sa Digos City ang mga narekober na gamit, kabilang na ang armas para sa ballistic examination.

- ulat ni Hernel Tocmo

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC