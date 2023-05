Kuha ng Barangka Public Cemetery sa Marikina City noong Oktubre 29, 2022. File/George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Aprubado na ng House Committee on Poverty Alleviation ang consolidated bill para sa panukalang funeral assistance sa mahihirap na pamilya.

Sa ilalim ng panukala, libre ang funeral services sa mga accredited na punerarya kung ang namatay ay galing sa “extremely poor” o lubhang mahirap na pamilya. Panukala namang bigyan ng diskwentong 50% sa funeral services ang namatay mula sa “indigent” o mahirap na pamilya.

Itinuturing na mahirap ang pamilya kung ang kita nito ay mas mababa sa poverty threshold na tinukoy ng National Economic and Development Authority. Magiging batayan naman ang Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority sa pagtukoy kung “indigent” o “extremely poor” ang isang pamilya.

Sakop ng panukalang batas ang gastusin para sa standard burial package, kabilang ang plain na kabaong, dalawa hanggang tatlong araw na lamay sa bahay o pasilidad na itatalaga ng local government unit, at paggamit ng sasakyang maghahatid sa kabaong sa paglilibingan.

Kasama naman sa standard cremation package ang gastusin para sa mismong cremation, urn na paglalagyan ng abo, at viewing. May standard customary package din para sa indigenous peoples at Muslim Filipinos.

Puwedeng i-reimburse ng punerarya ang halaga ng serbisyo o diskwento sa regional office ng Department of Social Welfare and Development. Popondohan ang panukala mula sa budget ng DSWD.

Ayon sa consolidated bill, isang myembro lang ng pamilya kada buwan at kada punerarya ang pwedeng bigyan ng libreng funeral services. Kasama rin sa exceptions sa panukalang batas kung higit sa isang myembro ng pamilya ang namatay sa sakuna o aksidente.

Para makapag-avail ng funeral assistance kailangan magsumite ng certificate of indigency mula sa barangay o local social welfare office ng LGU, at death certificate o katumbas na dokumento.

"One of the most difficult times for any family, but especially for extremely poor families is when a loved one dies. They don’t just have to grieve the loss of family. But often, they are also hard pressed to look for money to pay for the huge expenses needed to give their departed loved one a decent funeral and burial,” sabi ni Technical Working Group Chairperson Rep. Samuel Verzosa Jr.

“The funeral assistance for indigent and extremely poor families act is our way of providing a helping hand to those who are in need and have less in life,” he added.

Ita-transmit ang inaprubahang consolidated bill at kaakibat na committee report sa House Committee on Rules para sa komento nito at endorsement.