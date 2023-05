Lalaki patay matapos umanong mang-hostage sa Cavite

Napatay ang isang lalaki matapos mang-hostage ng isang senior citizen sa Bacoor City, Cavite, sabi ngayong Martes ng pulisya.

Dalawang oras umanong sinubukan ng Bacoor police na pasukuin ang suspek at palayain ang mga hostage nitong senior citizen at babae.

Pero napilitan na umano ang mga awtoridad na barilin ang suspek matapos malagay sa alanganin ang buhay ng 65 anyos na lalaki.

Lumilitaw sa imbestigasyon na sapilitang pumasok sa bahay ng mga biktima sa Barangay Molino 3 ang suspek nang habulin siya ng mga nagpapatrol na pulis matapos mapansing balisa siya at nakitaan ng baril.

"Pumasok sa loob mismo ng isang compound at bigla bumunot ng baril at hinarang mga upuan at kahoy sa pinto," ani Lt. Col. Ruther Saguilayan, hepe ng Bacoor police.

Hindi pa malinaw ang motibo ng suspek pero hinala ng mga awtoridad ay lulong umano siya sa ilegal na droga.

"Personally na-identify [siya] ng kapatid at ka-live in at [gumagamit] ng bawal na gamot," ani Saguilayan.

Ligtas na ang 2 biktima, na nagtamo ng mga pasa sa katawan.

Patuloy naman ang backtracking ng pulisya para alamin kung saan galing ang suspek.

