MAYNILA — Lusot na sa ikalawang pagbasa ng senado ang panukalang batas ni Sen. Robinhood Padilla na naglalayong ideklara ang unang araw ng Pebrero ng kada taon bilang National Hijab Day.

Idinipensa ni Padilla sa period of interpellation at pag-amyenda ng mga mambabatas ang kanyang Senate Bill 1410 o An Act Declaring the First Day of February of Every Year as National Hijab Day.

Kinuwestiyong ni Sen. Pia Cayetano si Padilla kung bakit nagpadala ito sa kanya ng reels o video ni Prince Charles isang araw ng Sabado na nagsusulong ng karapatan at pangangailangang protektahan ang kapakanan ng mga Muslim.

Ayon kay kay Cayetano, ang dating sa kanya ay para bang hindi siya sumusuporta sa karapatan ng mga muslim at iba pang relihiyon.

“Eh ‘bat nyo ho ako pinadalhan ng reels sa Instragram ni Prince Charles nung prince pa siya na nagsasabing may mga karapatan at proteksyunan ang muslim na kababaihan? Nagulat ho ako at pinadalhan ‘nyo ako non,” tanong ni Cayetano.

Paliwanag ni Padilla, bahagi lang ito ng tinatawag nilang “Dawah” o ng paraan ng preaching ng mga aral sa Islam.

“Walang pong kulay ng kahit anong kulay 'yun kundi kulay po ng pagpapaliwanag,” depensa ni Padilla.

Inusisa tuloy ni Cayetano kung may iba pa bang senador na pinadalhan si Padilla ng naturang Instagram reels pero aminado si Padilla na hindi kasama sa pinadalhan nito ang ibang kapwa niya mambabatas.

Nilinaw ni Cayetano na suportado niya ang panukala ni Padilla at ang karapatan ng kababaihan.

“Yun yung pinoproteksyunan natin - yung karapatan nilang i-manifest yun, ipakita yun, ipagyabang yun. To bring pride to what they are wearing,” sab ni Cayetano.

Sa period of amendments, nagkasundo sina Padilla at ang mga kapwa nito mambabatas na palitan ang tituto ng orihinal na panukala ni Padilla kay tatawagin itong “An Act Declaring the First Day of February of Every Year as National Day for Awareness of the Hijab and Other Traditional Garments and Attire.

Sa ilalim ng panukala, bukod sa pagdedeklara sa Pebrero 1 ng bawat taon bilang National Day for Awareness of the Hijab ay ang pagkilala din sa tradisyunal na kasuotan ng iba pang indigenous people sa bansa.

