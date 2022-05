Namfrel tumulong sa PPCRV sa validation ng election returns

MAYNILA - Tumulong na rin ang National Citizens’ Movement for Free Elections (Namfrel) sa revalidation ng mga election returns.

Ayon kay Dr. William Yu, board of trustee ng PPCRV, nag-volunteer ang grupo nang malamang nasa mahigit 300 na ang mga ER’s na kailangang i-revalidate.

"They have extended support as well. So they heard about the 240 for validation and now 355, and they are looking for those ER’s. Medyo marami itong ER’s namin. So they’ve volunteered to look at the records and help us," ani Yu.

Maagang gagawin ng PPCRV ang revalidation, ayon kay Yu.

Kung dati ginagawa ito matapos ang kanilang pagbibilang, ngayon, agad itong sisimulan.

"The revalidation activity historically was after the count. So we would do the first pass, second pass. Encoding first, kasi yung revalidation is normally after. But because of the interest of the public in our work, we have decided to move it forward. So we started the activity sooner or later. Historically, we would get the revalidation report after the parallel," aniya.

Inaasahan ng PPCRV na madadagdagan pa ang mga kailangang i-revalidate habang patuloy ang encoding.

"As we encode more returns, we expect more errors to come out . Error in encoding or different types of error. So hindi po surprising na dumadagdag," ani Yu.

Karamihan sa mga mali, ayon sa PPCRV ay clerical dahil sa pagod na rin ng mga encoders.

Ayon sa PPCRV, tuloy-tuloy ang kanilang encoding habang may mga dumarating pa na mga ER’s at may mga volunteer pang nais mag-encode.

Wala pa namang problema ayon sa PPCRV pagdating sa kanilang resources.

Katunayan, sobra sobra na ang mga pagkaing dumarating kaya nagsagawa na sila ng feeding program.

"As a matter of fact, meron na po kaming PPCRV feeding program para sa extra na pagkain. Sa sobrang dami ng pagkain, we actually go to donate the food to nearby institutions, hospitals and other beneficiaries”, ani Yu.

Hanggang nitong Linggo, nasa 62,752 na ang natanggap na physical election returns ng PPCRV.

Nasa 47, 112 na ang na encode, habang nasa 46, 447 na ang na-match.

May deperensiya itong nasa 665 kung saan 16 ang hindi pa naikukumpara pero maisasabay naman sa matching ngayong Martes.

Ang 294 naman, wala nang transmitted na ERs mula sa Commission on Elections matapos na itigil na ng komisyon ang electronic transmission.

Alas-8 ng umaga nagsisimula ang encoding hanggang alas-8 ng gabi.

Ayon sa PPCRV, hangang Mayo 20 na lang sila magbibilang sa UST Quadricentennial Pavilion.

Pero kung may mga election returns pang dumating, itutuloy nila ang kanilang pagbibilang sa kanila nang tanggapan.

