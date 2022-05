Lolo patay, 3 sugatan sa hit-and-run sa Aklan

Mula sa Kalibo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office

AKLAN - Patay ang 59 anyos na lolo habang sugatan ang 3 iba pa matapos ma-hit-and-run sa Kalibo, Aklan Linggo ng umaga.

Kinilala ang nasawi na si Robert Maigue na nakatira sa Barangay Caano.

Sugatan naman ang 3 biktima na nakasakay sa motorsiklo na sina Genebert Redo, 48 anyos, Sheila Mae Redo, 20 anyos, at Jezabel Francisco, 19 anyos. Sila ay nakatira sa Barangay Cawayan sa bayan ng New Washington, Aklan.

Ayon sa Kalibo police, pauwi na ang 3 sugatan nang mabangga ng isang puting kotse sa Barangay Pook.

Tumakas ang sasakyan hanggang sa mabangga nito si Maigue na nagbibisikleta sa Barangay Caano. Sa lakas ng pagkabangga, tumilapon sa kalsada ang biktima.

Mabilis din na tumakas ang kotse matapos mabangga si Maigue.

Dinala sa ospital ang biktima pero hindi na ito umabot ng buhay matapos magtamo ng malubhang sugat sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng kaniyang katawan.

Patuloy naman na ginagamot sa ospital ang mga sugatan at nasa ligtas na kalagayan na.

Sa isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis, nahuli ang drayber ng kotse na bumangga sa mga biktima.

Nasa kustodiya na ng Kalibo police ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries.

— Ulat ni Rolen Escaniel