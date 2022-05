Lahat ng COC sa #Halalan2022 maliban sa isa, nabilang na ng Comelec

MAYNILA - Isang certificate of canvass (COC) na lang ang hindi pa naisasama sa kabuuang bilang ng National Board of Canvassers ng Comelec para sa resulta ng halalan sa Senado at party-list ngayong Lunes.

Natapos nang bilangin pasado alas-5 ng hapon ang 172 COCs mula sa 173 na kabuuang bilang.

Huling itinala sa canvassing ang 14 na COC mula sa overseas voters. Ang huling ballot box na binilang ay galing sa embahada ng Pilipinas sa Oslo, Norway.

Ang kulang na lang para makompleto ang canvassing ay ang mga boto mula sa Lanao Del Sur, na nakaranas ng karahasan at gulo sa ilang lugar noong May 9. Nakatakda sa Mayo 24 ang special elections sa 14 na barangay sa mga bayan ng Butig, Binidayan, at Tubaran na nagka-failure of elections.

Pero posibleng maipadala ngayong Martes sa pamamagitan ng electronic transmission ang paunang resulta ng botohan sa mga bahagi ng Lanao Del Sur na hindi nagdeklara ng failure of elections.

Ayon sa Comelec, hindi na rin makaaapekto sa mga pasok sa Magic 12 ng senatorial race ang hihintaying boto mula sa probinsya.

Nananatili pa rin ang huling ranggo ng Magic 12 sa senatorial race.

Habang sa 178 party-lists, 6 na ang may higit 2 porsyento na nakuhang boto.

Nasa 23 party-list group naman ang may higit 1 porsyento ng boto.

Nagsimula na rin ang paghahanda sa PICC Forum para sa nakatakdang proklamasyon ng top 12 senators ngayong Miyerkoles at mga nanguna sa party-list race sa Huwebes.

Naglatag ng red carpet sa daan papasok ng venue para sa mga dumating na nanalo.