Sa kauna-unahang pagkakataon, idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanua (MRRV-9701) para sa unang misyon nito sa Makassar, Indonesia.

Lalahok ang nasabing multi-role response vessel sa Regional Marine Pollution Exercise (MARPOLEX) 2022 mula May 22 hanggang 29.

Kalahok sa naturang maritime exercise ang PCG counterpart mula sa mga bansang Indonesia at Japan.

Bukod sa BRP Teresa Magbanua (MRRV-9701), ide-deploy din ng PCG sa naturang pagsasanay ang BRP Gabriela Silang (OPV-8301), BRP Malapascua (MRRV-4403) at BRP Cape Engaño (MRRV-4411).

Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, layunin ng naturang aktibidad na paigtingin ang kakayahan ng Pilipinas, Indonesia, at Japan sa pag-responde tuwing may insidente ng oil spill, sunog, at iba pang hindi insidente sa karagatan.

"Ite-test natin yung inter-operability ng Pilipinas, Indonesia at Japan... so ite-test natin yung ating inter operability capability, 'yung equipment natin in oil spill recovery equipment, alam nyo naman oil spill knows no boundery so kailangan ready ang bansa natin, at ready yung mga neighboring countries natin na magrespond kapag may malalaking oil spill incident," paliwanag ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu.

Sa send-off ceremony Lunes, tinatayang nasa 250 na mga tauhan ng PCG ang kasama sa Marine Pollution Exercise.

Kasama ring sumakay sa barko ang nasa 1,325 trainees na sasailalim sa Coast Guard Non-Officer's Course at ihahatid sa Coast Guard Regional Training Centers in Taguig, La Union at Zamboanga.

Sinabi rin ni Abu na pagkatapos ng Marine Pollution Exercise, kasama naman sa vessel deployment sa West Philippine Sea ang BRP Teresa Magbanua.

Maayos at mapayapa aniya ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea.

Ayon sa opisyal, naglagay ng buoy markers o safety markers ang mga tauhan ng PCG na nakadeploy ngayon doon para matiyak ang ligtas na paglalayag sa WPS, pati na ng mga kababayan nating mangingisda.

"Naglagay kami sa Lawak, sa Likas, sa panata at 2 sa Kalayaan Island, lima... by Wednesday we will be receiving the task force of the Coast Guard na naglagay ng markers doon, safety markers to assist the fishermen venturing the sea, actually nakita natin na marami tayong mangingisdang Pilipino na nandoon... ang instruction ko sa Coast Guard vessel, limang barko ng Coast Guard ang nandoon 1 week sila doon na nagtatanim ng tayo ng buoys, safety markers that helps the fishermen," dagdag ni Abu.

Sa Miyerkoles bibigyan ng arrival honors ang mga lumahok sa paglalagay ng safety markers sa WPS para sa matagumpay na misyon.