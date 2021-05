Pagpapauwi ng mga stranded sa Batangas port inaasikaso na

MAYNILA — Inaasikaso na ng mga lokal na opisyal sa Batangas ang pagpapauwi sa mga taong may 6 na buwan nang stranded sa Batangas port.

Ayon kay Marie Villena Lualhati, public information officer ng Batangas City, nakikipag-ugnayan na sila sa mga local government unit (LGU) na uuwian ng mga stranded na pasahero.

"Sila ang umaalam para mapabilis 'yong mga sinasabing travel pass o ano mang kailangang mga requirements. Tumutulong po ang city government sa kanila," ani Lualhati.

Bukod sa Batangas city government, tumutulong din ang provincial disaster office ng lalawigan.

Bago nito, nauna nang nanawagan ng tulong para makauwi na sa kanilang mga probinsiya ang ilang pasahero na 5 hanggang 6 na buwan nang stranded sa labas ng Batangas port.

Ang iba sa mga pasaherong stranded ay may ticket na noon sa barko pero hindi nakauwi dahil walang travel pass o COVID-19 swab test, na hinihingi ng mga babalikang LGU.

Habang naghihintay ng araw ng pag-uwi, bumuhos naman ang tulong para sa mga stranded na pasahero.

Nagbigay ng tulong ang Ang Probinsyano Party-List sa mga pasaherong ilang buwan nang stranded sa Batangas port.

Nakatanggap sila ng mga grocery at tig-P5,000 mula sa Ang Probinsyano Party-List para may magamit sa pagsisimula ng bagong buhay kapag nakauwi na sa kanilang mga bayan.

"Maraming salamat sa tulong nila sa amin na makauwi kami kasi dito, wala nang trabaho, wala na kami babalikan. Kasi sa amin sa probinsya, wala problema kahit wala ka trabaho doon, may sarili kang bahay," kuwento ni Zaldy Balantucas, na kalahating taon nang stranded at pauwi ng Bacolod City.

May apela naman si Ang Probinsyano Rep. Alfred delos Santos sa gobyerno para hindi na maulit ang sinapit ng mga na-stranded.

"Siguro po sa mga LGUs natin, dalasan po nila pag-monitor nila ng mga pier ng mga terminals upang nakikita nila ang sitwasyon ng mga LSIs (locally-stranded individuals)," ani Delos Santos.

"Sa IATF (Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases), I think dapat mas mai-monitor nila at i-minimize nila 'yong requirements ng pagpapauwi at dapat may assistance desk," sabi niya.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more in iWantTFC