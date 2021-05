Mga Pinoy dapat mag-ingat pa rin dahil sa banta ng Indian variant: eksperto

Watch more in iWantTFC

Nagpaalala ngayong Linggo ang isang eksperto na hindi pa dapat maging kampante ang publiko kahit bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 dahil nariyan pa rin ang banta ng mga variant ng coronavirus, tulad ng variant na unang nakita sa India.

Ayon sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, kung hindi mapipigilan ang pagkalat ng variant galing India, maaaring magdulot ito ng mas maraming pasyenteng may severe COVID-19.

"Especially in India, there are reports that those who had the variant and comparing it to the old variant, they developed more severe cases, especially the younger population," ani Solante.

"With regards to the cases, that’s where I am so apprehensive or concerned about. If this variant is now present in the Philippines, hopefully it will not be causing more cases or community transmission. It’s very difficult to have another surge. It can strain the function of most healthcare facilities," aniya.

Noong Sabado, 10 bagong kaso ng Indian variant ang naiulat ng Department of Health (DOH) para sa kabuuang 12 nahawahan nito.

May mga pag-aaral din umanong nagsasabing maaaring makaapekto ang variant sa efficacy ng mga bakuna.

"There are evidence that this variant can affect the efficacy of the vaccine. We need more studies on that," aniya.

Pero ayon kay Solante, hindi dapat maapektuhan ng mga COVID-19 variant ang vaccination program ng bansa, na target maturukan ang 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon.

Bawat isa'y may papel para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 kaya dapat palagi umanong sundin ang minimum health standards.

Dapat din daw tiyakin ng mga estabilisimyentong nasusunod ang physical distancing at contact tracing, at may maayos na bentilasyon.

Ayon naman kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, bumubuti na rin ang health care utilization rate (HCUR) o lagay ng mga ospital sa Metro Manila.

Nasa 51 porsiyento ang utilization rate umano ng mga isolation bed at COVID-19 ward bed.

Pero nanananatiling mataas sa 61 porsiyento ang utilization rate ng mga intensive care unit.

"This is a big improvement compared sa last two weeks na mataas ang ating HCUR," ani Vega.

May ilang ospital sa Metro Manila na nananatiling critical ang ICU capacity, ani Vega.

Mahalaga aniyang bantayan ang mga ICU dahil doon nasusukat ang kakayahan ng health system na i-manage ang mga severe at critical COVID-19 cases.

Ngayong Linggo, nadagdagan nang 5,790 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas para sa kabuuang 1,143,963. Sa bilang na iyon, 54,904 ang active cases.