Droga o love triangle? Pagkamatay ng 2 construction worker sa Marawi iniimbestigahan

Natagpuan ang bangkay ng 2 construction worker sa Barangay Rorogagus sa Marawi City matapos ang 2 araw na paghahanap.

Iniimbestigahan ngayon ng mga awtoridad sa Marawi City ang pagkamatay ng 2 construction worker sa lungsod.

Ilegal na droga at love triangle ang ilan sa sinisilip na anggulo sa pagkamatay nina Eleazar Tanghian at Marlon Buenviaje, 2 construction worker galing Lanao del Norte at nagtatrabaho sa Marawi, ayon sa pulisya.

Natagpuan noong Biyernes sa ilog sa Barangay Rorogagus, Marawi ang bangkay ni Tanghian matapos ang 2 araw na paghahanap ng mga awtoridad.

Nahulog sa ilog si Tanghian habang tumatakas matapos siyang barilin ng hindi pa nakikilalang salarin, ayon kay Marawi police chief Lt. Col. Thomas Pantaleon.

Ayon sa pulisya, naikuwento ng misis ni Tanghian na gumagamit ito ng ilegal na droga.

Natagpuan din sa gilid ng kalsada sa parehong barangay ang bangkay ng kasamahan ni Tanghian, na si Marlon Buenviaje.

Ayon sa misis ni Buenviaje, isang araw bago ang pamamaril, ikinuwento sa kaniya ng mister na nililigawan siya ng foreman nila sa construction site, na kinilalang si alyas "Allan."

Nagkaroon din umano ng pagtatalo si Buenviaje at "Allan" tungkol sa suweldo.

Sinabi rin ng misis ni Buenviaje sa mga otoridad na gumagamit rin ito ng ilegal na droga.

— Ulat ni Roxanne Arevalo

KAUGNAY NA VIDEO MULA SA ARCHIVES

Watch more in iWantTFC