Cash aid para sa mga buntis na informal worker, isinulong sa Senado

Si Addriy Hawaji, 27 anyos at 7-buwang buntis, ay naghihintay sa labas ng Libingan ng mga Bayani sa Fort Bonifacio noong August 5, 2020. Plano ni Hawaji umuwi sa Pagadian City sa ilalim ng Hatid Tulong program ng gobyerno. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA - Layunin ng isang Senate bill na bigyan ng cash aid ang mga buntis na informal workers ngayong pandemya.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 2175 na inihain ni Senator Risa Hontiveros, makatatanggap ang mga benepisyaryo ng isang beses na cash aid na katumbas ng 22 araw na minimum wage sa rehiyon nito.

Kukunin ang pondo mula sa excise taxes sa sweetened beverages, alcohol at tobacco products, at maaaring dagdagan sa ilalim ng national budget.

Ayon sa senador, may mga pag-aaral na nagsasabing ang cash benefit ay katumbas ng 5 porysento ng budget na kakailanganin para sa health programs upang tugunan ang poor breastfeeding sa bansa.

Isa umano itong "necessary upgrade" para sa Expanded Maternity Leave Law na isinulong din ni Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality,

“Kung may maternity leave si working nanay, mas magkakaroon siya ng panahon para alagaan ang kalusugan at nutrisyon ng kanyang bagong-silang na anak. Mas may oras siya para sa breastfeeding at iba pang kailangan ni baby,” aniya.

“Ang pagpasok sa informal economy ay nagpapakita ng katibayan ng ating mga kabarong nagdadalang tao. Ngunit huwag nating kalimutan na ang pagbubuntis ay isang katangi-tanging panahon sa buhay ng mga babae," dagdag niya.

"Ang pagpapahalaga sa karapatan ng mga buntis ay pagtataguyod ng kinabukasan ng tahanang Pilipino."

Bukod sa nabanggit na panukalang batas, isinusulong din ng ilang mambabatas ang P405 bilyong ayuda para sa lahat ng 108 milyong Pilipino.

