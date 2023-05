Panukalang Maharlika Investment Fund, sumalang na sa interpellation ng mga senador

MAYNILA -- Sumalang na sa period of interpellation sa senado ang panukalang Senate Bill 2020 na naglalayong lumikha ng Maharlika Investment Fund.

Idinipensa ni Sen. Mark Villar ang naturang panukala sa ilalim ng Committee Report No. 58.

Aniya, kasama sa mga itinuturing na sovereign wealth fund ay ang mga ari-arian o special purpose investment fund na pag-aari ng pamahalaan.

Paliwanag ni Villar, ang pondong ito ay ginagamit para i-maximize ang assets ng pamahalan at makalikha ng mas malaking kita pabor sa gobyerno.

Sabi pa ng senador, magkaiba rin ang Maharlika Investment Fund sa mga Government Owned and Controlled Corporation o GOCCs na may mga investment din naman gamit ang pondo ng pamahalaan.

“'Yung sovereign investment fund ay mag-i-invest sa mga projects na makaka-generate ng mas malaking return sa gobyerno. So ito ay isang form of equity — 'yung mga shares ng mga kumpanya and makaka-generate din ng funds na galing sa abroad, galing sa institutional investors at itong mga pondo ay puwedeng gamitin ng gobyerno para sa mga flagship projects katulad ng infrastructure projects, proyekto sa agrikultura so pag-nainvest po 'yung pondo, siyempre makaka-generate din ng return sa government,” ani Villar.

Sa naturang interpellation, tinanong naman ni Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa kung ano ang magagawa ng Maharlika Investment Fund na hindi kayang gawin ng mga kasalukuyang Government Financial Institutions.



“Ako po galing po ako sa infrastructure dahil sako po 'yung dating secretary ng DPWH. At nakita ko na maraming infra projects na nangangailanga ng karagdagang pondo ay minsan hindi rin kaya ng GAA kaya kailangan natin magkaroon ng ibang fund sources. Puwede rin tayong mag-invest sa agriculture sector sa energy sector at ito po ay isang additional source of funding,” sabi ni Villar.

Ayon kay Villar, kapag nagkaroon ng Maharlika Investment Fund, makakakuha ang bansa ng equity investment kaya hindi lang aniya utang at national government ang pagkukunan ng pondo ng gobyerno.

Ang panukalang authorize capital stock para sa Maharlika Investment Fund ay P500 bilyon at ayon kay Villar kabilang sa mga GOCC na may ganitong authorized capital stock na mas malaki pa dito ay ang Land Bank na mayroon aniyang P800 bilyon at net income na P40 bilyon.

Kasama sa panukala ay ang pondong manggagaling sa PAGCOR na 10 porsiyentong governement shares.

Sabi ni Villar, base sa computation ng PAGCOR ay tinatayang aabot sa P2.64-bilyon ang capital contribution nito sa Maharlika Investment Corporation.

“May P55 bilyon — ito po ay 2022 PAGCOR earnings — out of the P55 bilyon, may 5-percent franchise tax to the BIR and so minus the 5 percent, may P52.8 bilyon of which half goes to… retain by PAGCOR and the other half is national government."

"So sa P26.4 bilyon ng national government, magkakaroon po ng 10 porsiyento ang Maharlika Investment Corporation. So with that, ang estimate po based on this year income is P2.64 bilyon ang share ng PAGCOR sa Maharlika Investment Corporation,” paliwanag ni Villar.

Tiniyak din nito na hindi malulusaw ang National Development Company o NDC bilang isa sa mga state owned corporation na may investment sa ibat-ibang industriya kahit pa maitatag ang Maharlika Investment Corporation.

Aminado si Villar na sa paglalagak ng investment at takbo ng ekonomiya ng isang bansa ay may mga pagkakataong maganda ang kita pero sa kabuuan ay maganda pa rin ang return sa gobyerno.

“One of the worst at one point was the first half of 2022 for the Norway Wealth Fund which if negative 14 percent that was during a certain period. But again when you analyze it over an extended period over 10-years overall the return for government surpasses that period but again that’s how when it comes to any investment funds its not a straight line - it has an upward trajectory but it doesn’t mean it has a straight return,” paliwanag pa ni Villar.

Nagpasalamat pa si Villar sa “friendly senator” na si Dela Rosa sa paraan ng naging pagtanong nito sa kanyang panukala.