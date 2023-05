P19-M halaga ng narra at kakawate, nasabat ng NBI

MAYNILA - Sinalakay ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Batangas District Office ang isang pribadong lote sa Barangay Duhatan, Lipa City, matapos makatanggap ng impormasyon na may 7,254 board feet ng narra at kakawate lumber na nakatago roon.

Ang Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) ng Lipa LGU ang humingi ng tulong sa NBI dahil walang mga permit ang pagkaka-imbak ng mga kahoy, na napansing ipinuslit umano sa lote.

Nasa P19,950,260 ang halaga ng mga nasabat na kahoy. Wala umanong napakitang mga dokumento ang caretaker ng lote kung saan galing ang mga kahoy at kung legal ba ang pagkakaputol ng mga punong kahoy na pinanggalingan nito.

Inihahanda na ng NBI at ng CENRO ang pagsasampa ng mga kaso laban sa may-ari ng lote at pati sa tinutukoy na may-ari ng mga kahoy.

Kinumpiska na ang mga kahoy at isusumite bilang ebidensya laban sa mga suspek.