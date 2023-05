Arestado ang isang lalaki na gumawa umano ng 20 dummy accounts sa Facebook para ma-blackmail ang dating kasintahan para makipagtalik sa kaniya.

Sa entrapment operation hinuli kamakailan ng Quezon City Police District Anti-Cybercrime Team ang suspek matapos siyang ireklamo ng biktimang si alyas "Eva."

Nag-ugat umano ang relasyon ng suspek at biktima sa isang live streaming app, kung saan nagpe-perform si "Eva" para ipakita ang kaniyang talento sa pagkanta.

Nagkagustuhan umano ang dalawa hanggang sa lumipat ang kanilang komunikasyon sa private messaging app.

Pero hindi na pinansin ni "Eva" ang suspek nang mapansing nire-record pala nito ang kaniyang mga nude video.

Para mapansin, gumawa umano ang lalaki ng 20 dummy accounts, kung saan ipinakalat ang mga pribadong video ng biktima at pinagta-tag ang mga menor de edad na anak ng biktima pati mga kaklase nito.

"Nakipag-communicate ako sa circle of friends niya para ma-catch ang attention niya. Naging kulang sa pansin ako that time," sabi ng suspek.

"Humihingi ako sa kaniya ng pasensiya," dagdag niya.

Na-deactivate na ang mga account na ginawa ng suspek.

Nahaharap ang suspek sa patong-patong na reklamo, kabilang ang grave coercion, identity theft at paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children Act.

— Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News