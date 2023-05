Comelec, sinisingil ng P15.3-M para sa Vote Pilipinas campaign noong 2022

MAYNILA - Kinumpirma ng Commission on Elections (Comelec) ang natanggap nilang sulat mula sa abogado ng Impact Hub Manila na naniningil sa kanilang pagkakautang o obligasyon sa kumpanya na aabot sa P15.3 milyon.

Kaugnay ito ng isinagawang Vote Pilipinas Campaign kaugnay ng 2022 National and Local Elections.

Sa dalawang pahinang Notice of Demand to Pay ng Impact Hub Manila na pirmado ng kanilang legal counsel na si Atty. Ma. Karla Denise Frias, ipinaalala nito sa Comelec ang kanilang mga kailangang bayaran sa kumpanya.

Ayon sa Impact Hub Manila, Nobyembre 2019 nang magsimula ang kanilang proyekto sa Comelec para suportahan at isulong ang voter education ng komisyon at mahikayat ang mga Pilipino na magparehistro para sa 2022 National and Local Polls.

Agosto 2022 nang pormal na ilunsad ang kampanya ng COMLEC sa tulong ng Impact Hub Manila, ang #MagparehistroKa.

Ayon kay Comelec spokesman Atty. John Rex Laudiangco, Mayo 8 nang matanggap ng Education and Information Division ng Comelec ang sulat ng Impact Hub at iniakyat ito sa tanggapan ni Chairman George Garcia at ng kanilang law department.

Sabi ni Garcia, mabuti na rin at nanggaling mismo sa Impact Hub ang paalala lalo’t pondo ng gobyerno ang pinag-uusapan dito.

Pero hindi aniya maaaring madaliin ang proseso dahil may mga isinasagawa ding imbestigasyon sa aspetong kriminal, civil at administrative ang Comelec.

“Its good that its them who reminded us of this issue and brought this back to our collective memory. Public fund was involved and it is our sworn duty to spend it only pursuant to established rules , regulations and auditing practices. We are determining whether everything was in order or whether something somewhere along the way, serious issues of questionable nature did set in. We cannot be rushed to settle , more so that there are criminal , civil and administrative liabilities being investigated," ani Garcia.

Ayon pa kay Garcia, may binuo nang investigating panel ang Comelec na nakatutok sa isyu kung saan siya pa mismo ang nag-utos nang pagbuo nito.

Sa katunayan, nagsumite na aniya ng kanilang report ang naturang panel pero ibinalik ito ng Commission en banc at iniutos na klaruhin kung anong mga batas at probisyon nito ang maaring nalabag at kung ano ang mga detalyadong rekomandasyon sa mga tinukoy na indibidwal base sa mga umiiral na batas.

“I moved for the creation of the investigating panel. The panel already submitted a report several months ago. However, the En Banc returned it to the body with the instructions to clearly pinpoint the specific laws and provisions involved, the responsibilities if there be any of certain mentioned individuals and a more detailed recommendations based on the facts and the laws applicable. The factual antecedents as determined by the panel remained as is,” sabi pa ni Garcia.

Una nang pinagpaliwanag ng Comelec ang ilang matataas na opisyal nito sa naging partisipasyon sa partnership na pinasok sa Impact Hub Manila kung saan dehado umano ang gobyerno.

Ang Impact Hub ay sinasabing makailang beses na umano nag-isyu ng talbog na tseke sa Sofitel Philippine Plaza kung saan ginawa ang mga event ng Comelec dahilan para humingi noon ng tulong ang pamunuan ng hotel sa Comelec para singilin ang nasabing kumpanya.

At dahil sa kabiguan noon ng Impact Hub na bayaran ang Sofitel, napilitan ang Comelec na iurong ang orihinal na schedule ng last leg ng debate ng mga kandidato katuwang ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas o KBP.