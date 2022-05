SILIPIN | Bisperas ng huling araw ng botohan sa Europa at Gitnang Silangan

Dahil halalang pampanguluhan ang eleksyon ngayon, iniwasan ng maraming Pilipino ang May 9 deadline ng COMELEC para maiwasan ang maraming tao.

Dinagsya ang polling venues sa Gitnang Silangan at Europa kahit malayo at kahit mahirap isingit sa kanilang iskedyul. Balikan natin ang mga pangyayari noong bisperas ng huling araw ng overseas voting noong May 8.

DUBAI, UAE

Sa Dubai, kahit 44- degree celsius ang init ng panahon at may peligro na maaring ma-heatstroke, sinikap pa rin ng oveaseas voters na pumila sa harap ng konsulado para makaboto lang.

Ang ilan nakapayong, may dalang tubig, nagba-bayanihan, tinulungan ang mga buntis at senior citizens. Si Joseph Famini, pumila mula alas-nueve ng umaga at natapos lang bumoto ng alas-kuwatro ng hapon.

“Medyo na-dissappoint, walang marshall sa labas na tumitingin sa botante,” reklamo ni Famini, botante. Sa bisperas ng huling araw ng overseas voting bawal na ang pangangampanya pero may mga pasaway kaya paalala ni Undersecrretary Brigido Dulay ng Civilian Security & Consular Affairs, DFA.

“Ang COMELEC ay nagbigay na ng patakaran na bawal na po ang kampanya mula kagabi,” paliwanag ni Dulay.

KUWAIT

Sa Kuwait, maaga pa lang mahaba na ang pila ng mga hindi pa nakaka-boto. Bagamat mahaba ang pila at mainit ang panahon naging pagkakataon naman ang eleksyon para ipakita ang bayanihan ng mga Pilipino.

May mga volunteer medical staff na nagbigay ng medical services tulad ng pagkuha ng blood pressure, blood sugar at handa silang tumulong kapag may medical emergencies. Nagbigay naman ng pagkain at tubig ang volunteers at poll watchers sa mga pumila para maka-boto.

“Expected talaga namin na dadami ang tao dahil mahaba ang holiday last week at hanggang ngayon at alam naman natin, isang buwan ang botohan pero dahil sa Filipino time nagdagsaan sila,” sabi ni Atty. Josel Mostajo, Vice-Consul, Philippine Embassy in Kuwait.

ROME, ITALY

Sa Rome, isang araw pa bago matapos ang overseas voting, handa na ang Philippine Embassy sa canvassing of votes.

Ayon kay Ambassador Domingo Nolasco, matiwasay ang naging botohan sa Rome. Postal voting ang paraan ng pagboto, kung saan idinideliver gamit ang koreo ang kanilang balota sa kanilang address at ibabali ito sa embahada.

“Kanina maraming tao, pinayagan kami ng COMELEC na bigyan ang registered voters na hindi pa nakakatanggap ng kanilang voting packets: kailangan lang ng ID, affidavit na hindi pa nila natatanggap ang balota at kung matanggap nila ang kanilang balota (mula sa koreo), isasauli nila ito sa Philippine Embassy,” paliwanag ni Ambassador Nolasco.

VATICAN

Nakaboto na rin, ang may 70 Pilipinong madre mula sa isang kongregasyon, sa Philippine Embassy to the Holy See.

Panalangin ng mga madre na maging mapayapa ang halalan hindi lang sa abroad kundi maging sa Pilipinas.

Hinikayat rin nila ang mga kababayan na bomoto at sana raw ang mga bagong lider ng bansa ay tuparin ang kanilang mga binitawang pangako sa taumbayan.

LONDON, ENGLAND

Huling hirit at balik-tanaw sa isang buwang kampanya, ang isinagawa ng Global Isko UK at maging ang Kakampinks sa London. Naging emosyonal naman ang mga Kakampinks na nanood sa Miting de Avance ng Leni-Kiko tandem sa Makati City noong May 7.

Inalala nila ang volunteerism na nabuo sa kanilang kampanya hindi lang sa England kundi lalo na sa Pilipinas.

Tinutukan ring ng TFC News ang ballot feeding sa Philippine Embassy matapos pumalya ang isang Vote Counting Machine (VCM).

May pagkakataong ayaw tanggapin ng VCM ang mga balota kaya kailangang palitan o ire-calibrate ang makina.

RIYADH, SAUDI ARABIA

Sa Riyadh, naging maayos ang proseso ng botohan sa polling venue ng Philippine Embassy na nilagay sa kanilang bagong multi-purpose hall.

Ayon kay Ambassador Alonto, gumawa ang embahada ng mga hakbang para mahikayat ang registered voters sa Riyadh at karatig na mga lugar na maagang bomoto.

“Humingi kami ng pahintulot sa COMELEC para makapagsagawa kami ng field voting at mobile voting kaya maraming mga household service workers ang nakaboto,“ saad ni Vice-Consul Von Ferrera, Philippine Embassy in Riyadh.

BARCELONA, SPAIN

Dumagsa ang tao sa huling mga araw ng overseas voting sa Barcelona, ngunit maayos ang pila at sistema para sila’y makaboto.

Gumawa naman ng advisory ang konsulado hinggil sa mailing packets na bumalik o hindi natanggap ng mga botante sa address na nakalakip sa koreo. Panawagan ng Philippine Consualte na dumiretso na lang sa polling venue sa loob ng konsulado para makaboto.

MADRID, SPAIN

Sa Madrid, ikinuwento ni Katheryine Alaba, poll watcher ng PDP Laban ang ilang mga naging aberya sa mga huling araw ng overseas voting doon

“May mga incident sa mga voter natin na meron silang binoto pero hindi naman lumabas so they filed an incident report tsaka yung names nila wala raw, so yun lang naman,” sabi ni Alaba.

MILAN, ITALY

Sa Milan, sa kabila ng pagkaka-antala ng pagdating ng mailing packets sa overseas voters, naging transparent ang konsulado sa naging aberya.

Pinahintulutan naman ng COMELEC ang konsulado na bigyan ng bagong balota ang overseas voters na hindi pa dumarating sa kanilang address ang kanilang balota. Ito’y para makaboto na at hindi abutan sila ng May 9 deadline.

(Kasama ang ulat nina Rachel Salinel sa Dubai, UAE, Robert Bulquerin sa Kuwait, Jackie De Vega sa Rome, Italy, Joefer Tacardon sa London, England, Lyndon Aballe sa Riyadh, KSA, Sandra Sotelo-Aboy sa Barcelona, Spain, at Mye Mulingtapang sa Milan, Italy)

