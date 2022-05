"Shine On, Overseas Pinoy" mapapanood na sa TFC

MANILA - Simula ngayong May 14 ay mapapanood na ang "Shine On, Overseas Pinoy" sa The Filipino Channel (TFC), isang talk show para sa financial education ng ating mga kabayang nasa abroad at kanilang pamilya sa Pilipinas.

Si award-winning actress at TV host, Charo Santos ang host ng programa. Ihahatid ito ng pinagsanib puwersa ng Sun Life Philippines (Sun Life), ang leading international financial services organization sa Pilipinas, at The Filipino Channel, ang international flagship multiplatform media brand ng ABS-CBN, para ibigay ang mga kwentong buhay ng mga OFW at mga praktikal na payo tungkol sa kanilang buhay pinansyal.

Image courtesy of ABS-CBN Entertainment

Tampok sa bawat episode ang isang guest OFW na kakausapin ni Santos kasama ng isang expert financial advisor tungkol sa kanilang real life financial concerns at mga posibleng solusyon sa kanilang problema sa pera.

Magkakaroon ng usapan tungkol sa alternatibong pagkukunan ng kita, health protection para sa OFWs at kanilang pamilya, life insurance, education, retirement planning, estate planning, emergency fund, at pagsisimula ng negosyo.

"With over 10 million overseas Filipinos across the globe that contribute up to 10 percent of the country's GDP, OFWs are undoubtedly one of the most important sectors in our nation," sabi ni Alex Narciso, presidente ng Sun Life of Canada (Philippines) Inc.

Ayon kay Santos, importante ang financial education at management para sa ating mga kababayan kaya niya tinanggap na maging host ng "Shine On, Overseas Pinoy."

Sabi niya: "I saw the value in imparting knowledge to our kababayan about financial management. Many of them are scared about what to do with their salaries and savings and this is because of lack of relevant knowledge and information. That is the need that this show addresses and we promise that they will learn a lot from useful and practical expert financial advice. We at ABS-CBN are so delighted to have partnered with Sun Life for this.”

Tatagal ng 13 episodes ang “Shine On Overseas Pinoy” na nagsimula ngayong May 14.

Mapapanood sa TFC Cable at Satellite, IPTV at iWantTFC ang serye sa Asia- Pacific, Europe, Middle East, at Africa regions.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.