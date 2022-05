Sen. Cynthia Villar and Antique Rep. Loren Legarda. ABS-CBN News/File

MANILA - Habang papalapit na ang pagbubukas ng 19th congress, matunog ang mga pangalan nina Senator Cynthia Villar at presumptive senator Loren Legarda bilang susunod na Senate President.

Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, isa sa pwedeng mamuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang magbabalik-senado na si Legarda.

Si Legarda ang pinaka-senior sa magiging bagong komposisyon ng senado bilang former three-term senator, natatanging babaeng senador na naging majority leader, naging chairman ng Senate Committee on Finance, at dalawang beses na nag-number one sa senatorial elections.

Nakilala rin si Legarda, na kasalukuyang Deputy House Speaker, sa kaniyang adbikasiya sa pangangalaga sa kapaligiran at disaster preparedness.

Si Villar naman ng Nacionalista Party ay kilalang taga-suporta ni presumptive President Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.

Dating miyembro si Marcos ng NP.

Ayon sa source ng ABS-CBN na tumangging magpabanggit ng pangalan, bago pa man ang halalan ay nagkaroon na ng pag-uusap para itulak si Villar na maging Senate President habang ang kapatid ni Marcos na si Sen. Imee Marcos ay posibleng maging Senate President Pro Tempore.

Si Senator Migz Zubiri naman ay isinusulong umanong maging Senate Majority Leader ulit.

Una nang sinabi ni outgoing Senate President Vicente Sotto III na ang papalit sa kaniya ay dapat maalam sa parliamentary rules and procedures, independent-minded, laging present at hindi nale-late sa trabaho.

