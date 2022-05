Ang 214 kadete ng Philippine Military Academy Bagsik Diwa Class of 2022. Idinaos ang kanilang in-person graduation ceremony, Mayo 15, 2022. Bianca Dava, ABS-CBN News

Matapos ang dalawang taong virtual commencement exercises dahil sa COVID-19 pandemic, balik na sa in-person ang pagsasagawa ngayong Linggo ng graduation ceremony ang Philippine Military Academy (PMA).

Kahit in-person o face-to-face ang commencement exercises sa PMA sa Baguio City na dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, nanatiling mahigpit ang pagsunod sa COVID-19 protocols.

Lahat ng mga magulang, kapamilya at mga mahal sa buhay ng mga graduate na dumalo ay sumailalim sa COVID-19 antigen testing sa PMA.

Nilimitahan sa 3 bisita kada kadete ang pinayagang umupo sa grandstand, na hiningan ng negative RT-PCR test result.

Nasa 214 kadete ng PMA Bagsik Diwa Class of 2022 ang nagtapos ngayong Linggo, kung saan 49 ang babae.

Sa Top 10 ng PMA Bagsik Diwa, 5 ang babae, kasama ang class valedictorian na si Cadet First Class Krystlenn Ivany Quemado.

Si Quemado ang tumanggap ng presidential saber pati certificate ng house and lot mula kay Duterte.

Inspirasyon umano ni Quemado ang amang si Col. Nicholas Quemado Jr., kasalukuyang Inspector General ng Philippine Army at miyembro ng PMA Class of 1993, at gurong ina na si Loveleih.

Philippine Navy ang pinili ni Quemado na branch of service.

Sa kaniyang talumpati , sinabi ni Quemado na matagal na niyang pangarap ang makapagsilbi sa publiko.

Si Cadet First Class Kevin John Pastrana mula Baguio City naman ang tumanggap ng vice presidential saber sa pagiging salutatorian ng kanilang klase.

Habang si First Class Ian Joseph Bragancia mula Pototan, Iloilo naman ang tumanggap ng SND Saber mula kay Defense Secretary Delfin Lorenzana.

Tinanggap din niya ang kauna-unahang Chief Justice Saber sa pagkakaroon ng pinakamataas na rating sa lahat ng kanilang military law courses.

Sa kaniyang mensahe, pinaalalahanan ni Duterte ang mga nagtapos na kadete na maging tapat sa tungkuling protektahan ang mamamayan at ang bansa.

Ayon kay Duterte, ang susunod na henerasyon ang mga tutugon sa mga problema ng bansa tulad ng krimen, korapsiyon at ilegal na droga.

