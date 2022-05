Pilipinas, dumalo sa ASEAN Day sa Luxembourg

BRUSSELS - Nakasama ng Philippine Embassy sa Brussels ang siyam pang member-states ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa ikatlong ASEAN Day sa Luxembourg na inorganisa ng Luxembourg Chamber of Commerce noong May 4,2022.

Nakapagbigay ng presentation sa harap ng mga delegado si Philippine Ambassador to Belgium Eduardo José de Vega tungkol sa investment opportunities sa Pilipinas tulad ng business process outsourcing sector.

Ang Embassy team, kasama ang Philippine Trade and Investment Center sa Brussels, ay nakipagkita sa mga kumpanyang interesadong magnegosyo sa Pilipinas.

Dito nagkaroon din ng pagkakataon si Ambassador de Vega na makipagkita sa Luxembourg Minister of Foreign and European Affairs Jean Asselborn, Minister of the Economy Franz Fayot, at President of the Chamber of Commerce Luc Frieden.

Ang unang dalawang edisyon ng ASEAN Day sa Luxembourg ay ginanap noong 2017 at 2020. At ang ika-apat ay naka-schedule na maganap sa 2024.