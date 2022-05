Retrato mula sa Bureau of Fire Protection-Naguillan

Patay ang isang 48 anyos na lalaki sa sunog na tumama sa kaniyang bahay sa bayan ng Naguillan, La Union, sabi ngayong Linggo ng mga awtoridad.

Ayon kay Fire Marshall Senior Inspector Jefferson Hidalgo, malaki na ang apoy nang makita ito ng mga kapitbahay ng nasawi noong gabi ng Biyernes sa Barangay Baraoas Sur.

Paralisado umano ang nasawi kaya nahirapang makalabas.

"[Itong nasawi] is a person with disability na na-stroke noon and half of his body is paralyzed kaya nahihirapan itong makagalaw," ani Hidalgo.

Dagdag ni Hidalgo, mag-isang naninirahan ang nasawi at madalas naman itong dalawin ng kaniyang mga kaanak.

Patuloy ang imbestigasyon sa posibleng sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala nito.

— Ulat ni Grace Alba

