BALIK-TANAW | Sandstorm sa Kuwait habang nagaganap ang botohan

KUWAIT - Bagamat may sandstorm noong May 6, 2022, hindi pa rin natinag ang mga Pilipino na pumunta sa Philippine Embassy upang makilahok sa overseas voting.

Libo-libo ang bumoto sa Kuwait kaya mataas na voter turnout a sa Halalan’ 22. Kahit may sandstorm at matindi ang init ng panahon, may mga pumila na ng alas-sais ng umaga bago pumasok sa kanilang mga trabaho.

PE Kuwait photo

Source: DFA website