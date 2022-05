Bakunahan sa Mandaluyong City Hall noong Abril 19, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Target ng Department of Health (DOH) na mabakunahan ang 77 milyong inidbiduwal kontra COVID-19 sa katapusan ng Hunyo o ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa ngayo'y 68.5 milyon pa lang ang fully vaccinated sa bansa, pero kumpiyansa ang ahensiya na maaabot nila ang target, sabi nitong Sabado ni Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Our target would be 77 million individuals by the end of June. Ito po ay 85 percent of our targeted eligible population which is 90 million," ani Vergeire.

"Konti na lang po ‘yung inaasahan natin. Sana, no, maabot natin by the end of June," dagdag niya.

Ayon kay Vergeire, tinututukan ang mga lugar na may mababang vaccination rate, tulad ng Bangsamoro region, na may special vaccination days hanggang Mayo 20.

Tinutulungan ding mapalakas ang pagbabakuna sa mga rehiyon ng Soccsksargen, Central Visayas, Bicol Region, Mimaropa, at Quezon province sa Calabarzon.

Nauna nang sinabi ng National Vaccination Operations Center na "full blast" na sila sa pagbabakuna kontra COVID-19 ngayong natapos na ang halalan.

Bumagal kasi ang pagbabakuna noong panahon ng kampanya, paliwanag ni NVOC chief Myrna Cabotaje.

