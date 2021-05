Pagbabakuna sa Araneta Coliseum mega vaccine site umarangkada na

MAYNILA - Nagsimula na ngayong Sabado ang pagbabakuna sa mega vaccination site ng Quezon City na matatagpuan sa Araneta Coliseum.

Nasa 1,000 katao ang kayang bakunahan sa naturang vaccination center. Pero prayoridad pa ring mabakunahan ang mga nasa A1 hanggang A3 priority group.

Sa nasabing vaccination site din gaganapin ang pagtuturok ng ikalawang dose ng mga mababakunahan.

“May deadline na binigay ang DOH to finish all doses in 8 days. Certain doors are open para may air circulation. Ang dome din napakataas for the circulation,” ani Quezon City vaccine task force chair Joseph Juico.

Pre-registration ang kailangan bago magpabakuna pero may ilang senior na pumila at nagbakasakali sa walk-in vaccination, gaya ni Juanito.

“Halos every week akong nag-attempt eh starting last week of February,” aniya.

Kalauna’y napabakunahan din siya, na ayon sa local government unit (LGU) ay dahil sa mga deferral o mga nagpalistang hindi nakapasa sa health check. Kasama rin sa "quick substitute list" ang pasyente.

Tinulungan din ng LGU na makapagparehistro ang ilan pang senior na nakapila sa labas.

Ang mga nais mag-book ng vaccination slot sa Quezon City ay maaring gawin ito sa eZConsult site.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News