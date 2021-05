Mga kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19 kailangan pa rin mag-face mask- DOH

May suot na face mask ang ilang nasa Divisoria sa Maynila bilang proteksyon kontra COVID-19. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kumontra ang Department of Health (DOH) sa hindi na pagsusuot ng face mask ng mga nakumpleto na ang dalawang dose ng bakuna laban sa COVID-19.

Sa isang public press briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na may posibilidad pa ring mahawa sa COVID-19 virus ang mga fully vaccinated na.

"Hanggang sa ngayon, ang pinanghahawakan natin kumpletong ebidensiya ay ang isang bakunadong indibidwal can still be infected and can still infect others," ani Vergeire.

"We retain our position: hindi kami magrerekomenda ng ganitong pagtanggal ng mask kung kayo ay bakunado na," dagdag niya.

Ito'y matapos maglabas kamakailan ng abiso ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ng Amerika na hindi na kailangang magsuot ng face mask ang mga fully-vaccinated na kontra COVID-19, maliban na lang kung kinakailangan sa ilang lugar o uri ng transportasyon.

Magmula Mayo 12, aabot sa 2,623,093 ang bilang ng mga nabakunahan na kontra COVID-19 sa bansa. Malayo pa ito sa target na 70 milyong Pilipinong dapat mabakunahan para makamit ang herd immunity.

Sa bilang, aabot sa 2,057, 277 ang nabakunahan ng unang dose, habang 565,816 ang nabakunahan na ng ikalawang dose.

Nauna nang pinuna ng ilang opisyal na mabagal ang usad ng pagbabakuna at ang distribusyon nito sa ilang vaccination center. Inaasahang 7 milyong bakuna ang darating sa bansa ngayong Mayo.

May ilang opisyal din na iginiit na kailangan ng vaccine pass sa mga establisimyento para maisalba ang ekonomiya pero muling tinutulan ito ni Vergeire.