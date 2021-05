Ilang residente sa NCR Plus nabubuhayan, nangangamba sa heightened GCQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakakita ng pag-asa si Grace Gomez, supervisor ng isang kainan sa Quezon City, dahil unti-unti nang nadaragdagan ang kanilang mga customer sa pag-arangkada ng heightened general community quarantine sa National Capital Region Plus (NCR Plus) bubble.

"So far, sa ngayon napansin namin medyo dumami yung dine-in at umaasa kami na patuloy sanang mag-GCQ na at lumuwag lalo. Mas dadami yung customer namin para bumalik sa normal yung sales namin," ani Gomez.

Pero ang karinderya ni Raquel Romero, nananatiling matumal ang benta. Kaya ang diskarte nila, i-deliver ang mga panindang ulam sa kanilang mga suki para maubos.

Puspusan naman ang pag-disinfect ng isang salon bilang paghahanda sa pagdating ng kanilang mga customer na nag-reserve ngayong araw.

"Dahil may vaccine na tayo, unlike last year may mga client na nagpupunta na sila. May mga walk-in pero sina-suggest namin magpa-reserve (ng slot) kasi nga hindi pwedeng madaming tao dito sa area," ani Julie Baylon, manager ng Cre8 Salon.

Pabor ang infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante sa pagpapatupad ng heightened GCQ.

Ayon kay Solante, kailangang mapababa sa 2,000-3,000 ang bilang ng daily average cases sa NCR Plus bubble.

"As of this moment, nag-average pa rin tayo ng 5,000 even if yung 6,000 nandoon parin 'yung pangamba natin na puwedeng pumalo pa ito ng pag-akyat 'pag hindi tayo nag-ingat," ani Solante.

Ang ilang residente, pabor din sa mas mahigpit na quarantine status.

"Mahirap kasi yung masyadong maluwag baka lalong dumami yung virus," anang residente na si Graciela Alaro.

"Mas maganda kung medyo maghigpit ng kaunti kasi lalo mawawala 'yung virus sa atin," ayon sa isa pang residenteng si Brenda Gutierrez.

Iginiit naman ng Department of Health (DOH) na hindi pa nila mairerekomenda ang pagtanggal ng face mask ng mga nabakunahan kontra COVID-19.

"Ang siyensya at saka ang ebidensiya, hindi pa po sapat para makapagbigay tayo ng ganitong rekomendasyon galing sa Kagawaran ng Kalusugan para magtatanggal na ho ng mask o di kaya ay makakapunta na sa mga puwesto na walang mask ‘yung mga bakunado na," ani Vergeire.

"Hanggang sa ngayon ang pinanghahawakan pa ho nating kumpletong ebidensya na ang isang bakunadong individual can still be infected and can still infect others."

Paalala ng DOH na kailangan pa ring sumunod sa mga health protocol, ano man ang maging quarantine status.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News