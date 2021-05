DOH: COVID-19 vaccine sa bangkang tumaob sa Quezon di sayang, magagamit pa

MAYNILA - Tiniyak ng Department of Health (DOH) na ligtas at puwede pang gamitin ang bakunang ikinakarga ng tumagilid na bangka na patungong Polilio Island.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, “doble” ang pagselyo sa mga bakuna kaya hidni naman umano ito masyadong nagalaw.

Siniyasat na rin nila ang mga bakuna at batay sa kanilang imbestigasyon ay puwede pa itong gamitin.

"Naimbestigahan na ho natin yan, and apparently ito palang mga bakuna ay naka-double na pagpa-plastic so hindi ho sila nagalaw. Atin din pong chineck din yung potency at maari pa ho siyang gamitin," ani Vergeire sa public press briefing nitong Sabado.

Noong Huwebes ay nadisgrasya ang bangka ng Department of Agriculture na patungo sanang Polilio Island nitong Huwebes para maghatid ng mga bakuna sa mga residente ng isla.

Sakay ng bangka ang dalawang kahon ng COVID-19 vaccines o mahigit 700 doses ng bakuna.

Base sa kuwento ng mga pasahero ng bangka, aksidenteng tumama ang bangka sa konkeretong poste sa bisinidad ng karagatan ng Barangay Ungos kaya ito tumaob.

Na-rescue naman agad ang mga sakay ng bangka at nasa maayos silang kondisyon.

Paliwanag ng Polilio-DOH Regional Health Unit, under repair and maintenance ang sea ambulance na pagsasakyan sana ng mga bakuna kaya isinakay ito sa bangka ng DA.

Nilinaw nila na sa mga vaccine vault nakalagay ang mga bakuna at hindi sa kahon.

Hindi rin umano nalubog sa tubig ang bakuna. Sinabi rin ni Dr. Marina Go-Ramos ng Polilio Municipal Health Unit, ang mga nakita sa larawang lumabas sa media na mga kahon na ibinalot sa plastic ay naglalaman ng face masks, syringe at iba pang supplies.



Ayon naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., hindi naman masasayang ang mga bakunang ito.

“Ang kagandanhan dito, ang ginawa nilagyan nila ng plastic yung pinaka-box niya and then ngayon nakita natin yung vaccine, inevaluate po, okay pa po, okay pa pong i-administer, so ibig sabihin po wala po tayong wastage,” ani Galvez

Sa kabuuan, 726 na vials ng bakuna ang kasama sa delivery ng nagka-aberyang bangka ng DA.

— May mga ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News