Sunog sa Oroquieta Street sa Santa Cruz, Maynila, Mayo 14, 2023. Andrea Taguines, ABS-CBN News

Aabot sa 400 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Santa Cruz, Maynila nitong madaling araw ng Linggo.

Karamihan sa mga bahay na nasunog sa may Oroquieta Street, Barangay 310 ay gawa sa materyal na madaling masunog kaya agad kumalat ang apoy.

Umabot pa sa ikalimang alarma ang sunog, na nangangahulugang pati mga truck ng bombero mula sa mga karatig-lungsod ay pinatawag para tumulong sa pag-apula.

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), nag-umpisa ang sunog sa isang paupahang gusali pero inaalam pa ang mismong sanhi nito.

Tinatayang nasa P1.5 milyong halaga ng ari-arian ang natupok.

Dahil dis-oras ng gabi at marami ang natutulog nang mangyari ang sunog, marami sa mga residente ang hindi nakapagsalba ng gamit, gaya ni Mary Pearl Benedicto na mas inuna umano ang kaligtasan ng kaniyang mga anak.

"Sa isip ko, kahit walang gamit, basta makita ko lang 'yong anak ko. Buti na nga lang nakita po siya ng kapatid ko," kuwento ni Benedicto.

Nasunog na tawiran ng LRT-1 at LRT-2 sa may Maynila. Retrato mula sa LRT-2

Pansamantala namang isinara ang kalapit na Recto Station ng LRT-2 dahil sa sunog.

Bagaman hindi nadamay sa sunog ang istasyon ng tren, nabasa naman ito habang inaapula ang apoy.

#LRTAdvisory :

Ngpapatupad pa rin ng provisionary service ang LRT2 dhil sa sunog malapit sa Recto Station. Ang biyahe ng tren ay mula ANTIPOLO hanggang V. MAPA STATION at pbalik lmang.



Basahin dito: https://t.co/cco51tysCi pic.twitter.com/CZH0g4D8L6 — LRT2 (@OfficialLRTA) May 14, 2023

Ayon sa Department of Transportation at Light Rail Transit Authority, nagsasagawa ng provisionary service kaya ang biyahe ng tren sa LRT-2 ay mula muna Antipolo Station hanggang V. Mapa Station at pabalik.