MAYNILA - Wala pa ring posibilidad na itataas uli ang alert level kontra COVID-19 sa bansa, ayon sa Department of Health.

Ito ay sa harap ng banta ng bagong omicron BA.2.12.1 omicron sublineage, kung saan 14 bagong kaso ang nadagdagan.

"We stiil follow our criteria for our alert level system, walang mababago dahil in place na po ang ating mga safety standards. In place na po ang criteria for alert level system. Kung saka-sakali na magkaroon tayo ng pagtaas ng kaso sa mga lugar sa Pilipinas dun po tayo magkakaroon ng basehan kung itataas at hindi," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Pinag-aaralan pa ng Department of Health ang mga katangian ng omicron subvariant.

Pero ayon sa kanilang pagsusuri, mas mabilis umano itong makahawa kaysa sa omicron variant ng COVID-19. Gayunpaman, hindi pa naman daw malala ang inilalabas nitong sintomas.

"It is about 23-27% more transmissible than the original omicron. Sinasabi din na nakaka-escape sya ng immunity natin brought about by vaccine pero wala pang pag-aaral na nagiging severe ang mga kaso nitong variant na ito," Vergeire.

Gayunman, nagpaalala sila sa publiko na sundin ang health protocols.

Nasa 146 cases ang naitatala kada araw mula Mayo 6 hanggang Mayo 12 na mas mababa kumpara noong Disyembre na 254 cases kada araw bago nagkaroon ng surge nitong Enero.

Ayaw din ng DOH na maalarma ang publiko pero nagpapatuloy ang kanilang panawagan na magpabakuna kontra COVID-19.

Sa ngayon, nasa 77 milyon na ang bakunado kontra COVID-19 sa bansa, na 85 porsiyento ng populasyon.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News