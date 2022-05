Ang eksena matapos ang bangaan ng truck at jeep sa Brgy. San Vicente, Leganes, Iloilo. May 14, 2022. Courtesy: BFP Leganes

ILOILO - Dalawa ang patay, dalawa ang kritikal, at 23 ang sugatan matapos magbanggaan ang isang 10-wheeler truck at jeep sa Brgy. San Vicente, Leganes, Iloilo, Sabado ng umaga.

Nakilala ang mga namatay na pasahero ng jeep na sina Limuel Magbanua, 36 taong gulang, at Rene Consular, 45 taong gulang at parehong nakatira sa Brgy. Tamu-an, Janiuay, Iloilo.

Kritikal naman sina Carren Cava-is at Ricca Parpa, parehas nakatira sa Brgy. Tamu-an, Janiuay, Iloilo.

Sa imbestigasyon ng Leganes PNP, papunta sa bayan ng Leganes, Iloilo, ang jeep sakay ang magkakapamilya na magsisimba sana umano at pagkatapos ay maliligo sa dagat.

Pero habang patawid sa crossing na bahagi ng kalsada sa lugar ang jeep ay bigla itong binangga ng truck.

Sa lakas ng pagkabangga ng truck ay tumilapon ang mga sakay ng jeep at nahulog ang sasakyan sa taniman.

Ayon sa awtoridad, mabilis umano ang takbo ng truck matapos itong makipag-karerahan sa isa pang truck.

Agad na rumesponde ang MDRRMO Leganes, BFP Leganes at Leganes PNP sa lugar at mabilis na dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival sina Magbanua at Consular matapos magtamo ng malubhang sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng kanilang katawan.

Patuloy pa na ginagamot sa ospital ang dalawang kritikal at 23 na mga sugatan.

Nasa kustodiya na ng Leganes PNP ang driver ng truck at hinihintay pa ang magiging desisyon ng mga pamilya ng mga biktima kung magsasampa sila ng kaso laban sa kanya.

- Ulat ni Rolen Escaniel