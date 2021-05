Pantawid ng Pag-Ibig: Pagkain hatid sa mga nasunugan sa Tondo, Maynila

Watch more in iWantTFC

Mga tolda sa isang bakanteng lote ang tanging silungan ngayon sa matinding sikat ng araw ng mga residenteng nasunog ang bahay noong Mayo 10 sa Barangay 25 sa Tondo, Maynila.

Walang magawa ang 55 anyos na si Jessie Roña kundi tiisin ang kalagayan lalo na't tatlong beses siyang na-stroke.

"Lumalabas ako, kasi minsan hindi ako makahinga, hindi ka naman puwede umarte na 'Hindi ako makahinga!' Mamaya dalhin ka sa ospital di ka na makalabas kasi COVID ka na. Mahirap yata 'yun," ani Roña.

Nahirapan din ang mga evacuee dahil walang palikuran sa evacuation center.

Kailangan pa nilang makigamit sa barangay hall at mga katabing bahay, o magbayad sa palikuran ng malapit na palengke.

Bukod sa halos walang gamit na natira mula sa sunog, karamihan umano sa mga residente ang nawalan ng trabaho dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Isa lang may trabaho. Nag-lockdown din sa amin, kaya nawalan ('yung iba). Pumapasok 'yung anak ko pero dalawang beses lang sa isang linggo," ani Roña.

Kaya naman sa oras na may dumarating na ayuda, agad silang pumipila para makakuha ng tulong.

"Naiyak ako kasi 'yung mga requirements ko sa 4Ps (Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program) hindi ko na ho nasalba, lahat po. Ngayon umaasa lang po kami sa bigay-bigay ng mga ayuda ng barangay at DSWD (Department of Social Welfare and Development)," ani Lourdes Lorenzo, isa sa mga nasunugan.

Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng tulong mula sa lokal na pamahalaan.

Nagdala rin ang ABS-CBN ng pananghalian para sa mga lumikas sa pamamagitan ng Pantawid ng Pag-ibig: Pilipino para sa Pilipino.

"Sa gabi, sa magdamag, sustained po ang pagkain namin hanggang madaling-araw may pagkain. Malaking bagay 'yung dumarating na tulong," ayon sa punong barangay na si Roberto Tolentino.

Nananawagan pa rin ng tulong ang mga residente para sa iba pang pangangailangan gaya ng hygiene products, bitamina, gamot, at mga construction material na makakatulong na makapagtayo muli ng masisilungan.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News