Pagnanakaw ng gulong sa parking ng mall, nauwi sa habulan sa Muntinlupa

MAYNILA—Nagkaputukan sa labas ng isang mall sa Barangay Alabang, Muntinlupa nang habulin ng mga guwardiya ang 3 umano'y magnanakaw na umatake sa parking lot ng mall Huwebes ng hapon.

Sa ulat ng Muntinlupa City Police, nakita na ng mga tauhan ng Starmall Alabang sa pamamagitan ng CCTV ang pagnanakaw ng spare tire ng isang sasakyang nakaparada sa second floor ng parking building nito bandang 4:30 ng hapon.

Police are still searching for 3 suspects in a theft incident at Starmall Alabang in Muntinlupa on Thursday.



After being chased by mall guards, the SUV used as their getaway vehicle was found abandoned outside a condo in Bgy. Sucat.



