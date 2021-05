Pagkaantala ng rollout ng COVID-19 vaccines sa ilang LGU sisilipin ng DOH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sisilipin ng Department of Health ang sanhi ng mga umano'y mabagal na pagpapadala ng coronavirus disease (COVID-19) vaccines sa ilang lokal na pamahalaan.

"Titingnan natin 'yung pag-usad ng bakuna galing sa regional office. Kasi di ba pagkagaling dito sa Manila isi-shift mo sa regional office. Sa regional office ibibigay sa Provincial Health Office, 'yun ngayon ang titingnan natin kung paano mas mapabilis kasi di naman basta-basta ang bakuna," ani DOH Undersecretary Myrna Cabotaje.

Sa higit 7.7 milyong COVID-19 vaccine doses na dumating sa Pilipinas, 82.4 porsiyento ang naipamahagi na mula Miyerkoles. Aabot naman sa 2.6 milyon ang naiturok na.

Sa Metro Manila, na sentro ng COVID-19 vaccination, nasa kalahati pa lang ng target na 120,000 kada araw ang nababakunahan.

Ayon sa gobyerno, inaasahang darating ang nasa 4 milyon pang COVID-19 vaccines mula Sinovac, Sputnik V, at Pfizer na galing sa COVAX facility ngayong Mayo.

Nakikita naman ng gobyerno na maide-deliver na sa Hunyo ang 10 milyon pang bakuna, at pinirmahan na rin ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. ang term sheet sa pagbili ng 40 milyong Pfizer COVID-19 vaccine doses.

Sumagot din si Pangulong Rodrigo Duterte sa puna ng ilan sa mabagal na pagdistribute ng pagbabakuna.

"We will distribute the vaccines as fast as they come to our possession… Noon, it came in trickles. Ngayon, medyo volume-volume na. So maghintay lang kayo because these things must be distributed immediately, the fastest way that we can do it," ani Duterte.

Naglabas na ng ilang panuntunan ang DOH para matugunan ang problema sa mabagal na pag-usad ng pagbabakuna sa mga vaccination site.

Ayon sa DOH, tatanggalin na ang proseso sa pagkuha ng vital signs na umano’y nagpapatagal sa pila sa pagbabakuna.

"There are certain processes na nakakatagal talaga. One of those is the vital signs screening. 'Yung [pag-check ng blood pressure], pagkuha ng temperatura, pulse rate, heart rate. So nagpalabas tayo ng guidelines, because we were already given this recommendation coming from Philippine Society of Hypertension and Philippine Heart Association. Ang sinasabi nila: We don't need to do vital signs screening before vaccination," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Dapat ding may nakatalagang lane ang vaccination site para sa mga taong mino-monitor dahil sa kanilang sakit para tuloy-tuloy ang daloy ng ibang pila.

Ayon kay Galvez, target ng gobyerno na makapagbakuna ng 25 hanggang 50 milyon na Pilipino bago mag-Setyembre 2021.

"Herd immunity will be achieved once we are able to inoculate 58 million to 70 million Filipinos. We are confident that with the recalibrated strategy, we will achieve this as early as early as November this year. Ang LGU at private sector ay nag-commit to have a better Christmas this year. Ang objective ay magkaroon ng better Christmas at least controlled at contained ang COVID crisis," ani Galvez.

Patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna na dahil sa kabila ng gumagandang datos sa mga ospital ay dapat pa ring paigtingin ang mga hakbang para makontrol at masugpo ang COVID-19.

— May mga ulat nina Vivienne Gulla at Raphael Bosano, ABS-CBN News