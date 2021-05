OWWA: Nasa 5,000 OFWs apektado ng travel restrictions sa Oman, UAE

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aabot sa mahigit 5,000 overseas Filipino workers ang inaasahang maaapektuhan ng travel ban na ipapatupad sa mga pasahero na galing United Arab Emirates at Oman sa Mayo 15, ayon sa Overseas Workers Welfare Association (OWWA).

Sa Oman at UAE nanggaling ang dalawang OFW na nakitaan ng COVID-19 variant na unang natagpuan sa India.

"Gawa na rin ng surge dito sa atin at 'yung pagpasok ng new COVID variants dito sa ating bayan... kung maipagpapaliban muna ang biyaheng umuwi kung maipagpapaliban, ay ipagpaliban na. Kung 'di pa na-approve ang vacation leave. Pasensiya [at] pag-uunawa ng mahal na OFWs," ani OWWA Chairman Hans Leo Cacdac.

Isa sana si Joco Calilim sa uuwi mula sa UAE sa Hunyo para makapagpabakuna kontra COVID-19.

"We have to go home to get vaccinated kasi here in UAE we are not eligible yet to get vaccine so I think number 1 priority and reason for us to get the vaccine," dagdag niya.

Kasama din sa ipagbabawal nang pansamantala ang may mga travel history sa mga nasabing lugar sa huling 2 linggo bago ang planong pagdating sa Pilipinas.

Kailangan namang dumaan sa 14 araw na quarantine ang mga dumating nitong Biyernes at Huwebes.

Ipagpapaliban din muna ang mga mass repatriation sa UAE at Oman, at ie-extend ang travel restrictions sa mga pasahero mula sa India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, at Sri Lanka hanggang Mayo 31.

Punuan pa rin sa ngayon ang mga quarantine facility sa pagbabago sa travel protocol kung saan mandatory nang gawing 10 araw ang pananatili sa pasilidad kahit negatibo ang resulta sa swab test.

"Right now we have 8,721 OFWs in 128 hotels. So medyo nagsisimula na nating maramdaman 'yung pagdagdag ng isa o dalawang araw sa hotel maybe two weeks ago. Eh two weeks ago that was just 6,500," ani Cacdac.

Hindi na rin muna tatanggap ang airport sa Cebu ng mga uuwing OFW mula ngayong Biyernes hanggang Sabado.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News