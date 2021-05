Online application para sa ilang kukubra ng hulog sa Pag-IBIG inilunsad

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Umarangkada na ang online application para sa mga nais kumubra ng kanilang claims sa Pag-IBIG fund.

Dito, puwedeng kubrahin ng miyembro ang lahat ng hulog sa Pag-IBIG kung may 20 taon o kaya 240 monthly contributions.

Optional withdrawal naman kung dere-deretso nang naghulog sa loob ng 15 taon o tumuntong na ng 65 anyos.

Isa sa mga gumawa nito ang security guard na si Edgar Cario. Para kay Cario, madali lang ang online application ng claim.

Bukod dito, naglunsad na rin ang Pag-IBIG ng virtual portal para sa mga employer kung saan mapapadali ang pagkuha ng loan ng empleyado online dahil idederetso na ito sa employer.

"'Yung employees will file it online with their HR (Human Resources), and the HR instead of signing and sending it, they just approve it online then it goes straight to our system," ani Pag-IBIG chief executive officer Acmad Moti.

May babala naman ang tanggapan sa employer na hindi nagre-remit ng hulog ng miyembro.

"They should remit it to Pag-IBIG fund, because those are the monthly [contribution] of the members. Otherwise we will penalize the employers," ani Moti.

Sinabi na rin ng Pag-IBIG na papayagan na ang walk-in sa mga branch sa pagpapatupad ng general community quarantine sa Kamaynilaan.

Pero ang puwede lang mag-walk in ay ang mga magbabayad ng utang at kontribusyon at mga nagpoproseso ng loyalty card.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News