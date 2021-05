'Dito magtatapos ang ating pagkakaibigan': Duterte may babala sa China

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos batikusin ng mga mangingisda ang kaniyang "jetski joke," tila nagbago ang tono ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing hindi dapat maliitin ng China ang Pilipinas.

"I'd like to put notice sa China. May 2 barko ako diyan [sa West Philippine Sea]... As I've said before: I am not ready to withdraw. I do not want a quarrel, I do not want trouble, I respect your position and you respect mine," ani Duterte noong Huwebes.

Kaibigan kung ituring ng Pangulo ang China dahil sa malaking utang na loob umano ng bansa dahil sa bakuna kontra COVID-19.



Pero ani Duterte, huwag naman umanong ipamukha ng China na maliit lamang ang Pilipinas na maaaring tapak-tapakan.

"It's not wrong to admit na inferior ka in terms of might and power. Hindi naman masama magprangka ka, ito lang talaga ang kakayanan ko. Pero huwag mo naman akong kayahin," ani Duterte.

Babala pa ni Duterte: "Ngayon, hindi talaga ako aatras. Patayin mo man ako kung patayin mo ako, dito ako. Dito magtatapos ang ating pagkakaibigan."

Noong Huwebes lang ay isang diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China dahil sa nasa 300 maritime militia nitong nakaistambay sa loob at labas ng exclusive economic zone ng Pilipinas.

Samantala, sinimulan naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang isang signature campaign na nag-uudyok kay Duterte na bawiin ang kanyang mga nakaraang pahayag hinggil sa isyu sa West Philippine Sea.

Kabilang na dito ang pagsabi noon na malayang nakakapangisda ang mga Pilipino sa EEZ ng Plipinas, na ang China ang nagmamay-ari sa West Philippine Sea at isang papel lang umano ang arbitral award na puwede lang itapon.

Sabi naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario, sana ay hindi na sinasayang ni Duterte ang natitira niyang panahon sa puwesto at igiit na ang award na naipanalo ng Pilipinas sa The Hague arbitral tribunal.



"The remaining months of President Duterte’s term should be spent on what our Constitution mandates: the enforcement of the arbitral award and protection of the West Philippine Sea for the sake of the present and future generations of Filipinos," sabi ni Del Rosario.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News