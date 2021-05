ABISO: Pagkuha ng ECQ ayuda hanggang Sabado, Mayo 15 na lang

MAYNILA — Inanunsiyo ng Department of the Interior and Local Government (DILG) nitong Biyernes na hanggang Sabado, Mayo 15 na lang maaaring kunin ng mga indibidwal ang kanilang cash aid na ipinamahagi noong nag-enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila at mga karatig-probinsiya mula Marso hanggang Abril.

Ang ECQ ayuda ay nagkakahalaga ng P1,000 kada tao o hanggang P4,000 para sa buong pamilya.

Sakop ng ayuda ang mga nasa Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal, o ang tinatawag na NCR Plus.

Ayon kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, marami pa ring kuwalipikadong benepisyaryo ang hindi nagke-claim ng kanilang ayuda.

"Some of the beneficiaries may have gone home to the provinces or may have moved outside of NCR+ for whatever reason, but just the same they have until tomorrow to claim their ayuda. Otherwise, they would be deemed to have waived their emergency subsidy," sabi ni Malaya.

(Maaaring umuwi sila sa probinsya o lumabas sa NCR plus. Pero kahit ano pang dahilan, dapat makuha na nila ang cash aid hanggang Sabado kung hindi ay ituturing nang na-waive nila ang emergency subsidy.)



Samantala, may hanggang Mayo 25 naman ang mga LGU para aksyunan ang mga apela ng mga hindi nakatanggap ng ayuda.

Sabi ng DILG, 28 LGU na ang nakakumpleto ng pamamahagi ng ayuda.

Nasa 90 porsiyento ng P22.9 bilyong pondo para sa ayuda ang naipamahagi na, dagdag pa ng DILG, kung saan 22 milyong indibidwal umano ang nakinabang.