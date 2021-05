5 nasa most wanted list ng NCRPO timbog sa magkakahiwalay na manhunt

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Sa kulungan ang bagsak ng 5 lalaking nasa most wanted list ng National Capital Region Police Office matapos silang masakote sa 4 na magkakahiwalay na manhunt operations Huwebes.

Sa bayan ng Mulanay, Quezon province, natunton ng mga tauhan ng Cubao Police ang 2 sa kanilang most wanted suspects.

Nahuli nila sa operasyon si alyas Jerick at alyas Alvin na nasa top 3 sa listahan ng istasyon.

May warrant of arrest mula sa Metropolitan Trial Court Branch 40 sa Quezon City ang 2 suspek dahil sa kasong attempted homicide and slight physical injuries.

Nahuli naman ng mga tauhan ng Taguig Police ang Top 8 sa kanilang most wanted list na si alyas Joward, construction worker sa operasyon sa General Santos Avenue, Lower Bicutan Taguig.

May arrest warrant sa naturang suspek dahil sa kasong carnapping.

Warrant of arrest naman para sa kasong rape ang isinilbi ng Paranaque Police kay alyas Mark sa kanilang operasyon sa Barangay Sto. Nino.

Nakasaad sa warrant ng suspek na maaari siyang makapagpiyansa sa halagang P200,000.

Sa Muntinlupa City naman, nasakote ng pulisya ang construction worker na si Archie na may standing warrant of arrest para sa kasong carnapping.

Ang mga inarestong suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng mga operating units na nakahuli sa kanila, habang inaasikaso ang documentation at return of warrant nila.