3 Nigerian na nagbebenta umano ng ilegal na droga timbog sa Pampanga

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Kalaboso ang 3 Nigerian na lalaki matapos kumagat sa anti-drug operation ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Angeles at Angeles City Police Office sa Barangay Cutcut, lungsod ng Angeles, Pampanga Huwebes.

Ayon kay Police Brig. Gen. Valeriano De Leon, head ng Police Regional Office 3, pawang mga miyembro ng drug group na Mr. Izo mga inaresto.

Ang nasabing grupo ang nasa likod umano ng pagbebenta ng ilegal na droga at baril sa Angeles at mga karatig-lugar.

Dalawa sa mga suspek ang nakatira sa Balibago, Angeles, habang ang isa naman ay sa Barangay Mabiga, lungsod ng Mabalacat.

Nakumpiska sa 3 lalaki ang nasa 11 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 25 gramo na nagkakahalagang P170,000.

Nalambat din ng pulisya ang 35 gramo ng marijuana, isang kalibre 38, at 7 cellphone.

Mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possesion of firearms and ammunition ang mga suspek.