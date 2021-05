1 patay sa bakbakan ng pulis at rebelde sa CamSur

Bukod sa nasawi, narekober din ng awtoridad ang ilang mga gamit at improvised explosive device mula sa lugar na pinangyarihan ng engkuwentro. Larawan mula sa Camarines Sur Police Provincial Office

CARAMOAN, Camarines Sur - Patay ang isang rebelde sa naganap na bakbakan sa pagitan ng New People’s Army (NPA) at mga pulis sa Barangay Malabog nitong Huwebes.

Ayon sa pulisya, nagsasagawa ng kampanya laban sa insurhensiya ang 501st Manuever Company ng Regional Mobile Force Battalion (RMFB) sa naturang barangay nang makasagupa ang nasa 10 rebelde.

Tumagal ang engkuwentro ng 10 minuto matapos ay tumakas umano ang mga rebelde paakyat muli ng burol.

Isinalarawan naman ang nasawing rebelde na nasa 5'5 ang taas, kayumanggi at nasa pagitan ng 30 hanggang 40 ang edad.

Dinala sa punerarya ang bangkay nito.

Wala namang nasugatan sa hanay ng mga pulis.



Samantala, nakumpiska naman ng pulisya ang ilan nilang gamit tulad ng baril, bala at magasin ng M16-rifle sa lugar ng engkuwentro. May narekober din na 7 improvised explosive device (IED), 4 na two-way radio at mga charger.

Ayon kay Maj. Louie Manuel Dela Peña, tagapagsalita ng Camarines Sur Police Provincial Office, mga residente ang nagreport sa awtoridad sa presensiya ng NPA sa barangay.

- Ulat ni Jonathan Magistrado