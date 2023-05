Tatlo ang nasawi habang 4 pa ang sugatan sa 4 na magkakasunod na kaso ng pamamaril ng riding in tandem sa Lucena City at Tiaong, Quezon sa loob ng wala pang isang linggo.

Nangyari ang unang insidente ng pamamaril sa Brgy. Mayao Castillo, Lucena City kung saan nasawi ang isang 42-anyos na lalaki at ang kanyang 12-anyos na anak na babae matapos pagbabarilin ng mga salarin ang sinasakyang tricycle ng mga ito habang patungo sa eskwelahan ng bata noong Lunes ng umaga.

Dead on the spot ang tatay habang dead on arrival sa ospital ang bata.

Araw naman ng Miyerkoles nang barilin din at mapatay ng riding-in-tandem ang isang biktima na 48-anyos na lalaki na residente ng Barangay Isabang, sa nasabi pa ring lungsod.

Pauwi na ito sakay ng motorsiklo galing sa paghahatid din sa anak sa eskwelahan nang pagbabarilin din ng riding in tandem malapit sa gate ng kanilang tinitirhang subdivision.

Huwebes naman ng gabi nang barilin ng riding in tandem ang isang 28-anyos na construction worker habang naglalakad sa gilid ng highway sa Brgy. Ibabang Iyam, Lucena City.

Tinamaan din sa pamamaril ang isang driver na nagkataong kumakain sa isang kainan lugar na kalapit ng pinangyarihana ng pamamaril.

Nakaligtas ang dalawa na parehong isinugod sa ospital.

Sa Tiaong, Quezon, sugatan din ang mag-asawang senior citizen na residente ng Brgy. Cabay, Tiaong nang pagbabarilin ng riding in tandem suspect sa national highway sa Sitio Centro, Brgy. Del Rosario habang sakay ng tricycle at papauwi sa kanilang bahay dakong alas 3:30 ng Huwebes ng hapon.

Nakaligtas ang mag-asawa.

Napag-alamang ang mister ay kalalabas pa ng custodial facility nitong Mayo 9 sa bisa ng piyansa, matapos na itong maaresto ng CIDG Laguna PFU dahil sa kasong illegal possession of firearm noong April 28, 2023.

Pawang nakatakas ang mga salarin sa apat na insidente.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa magkakasunod na pamamaril.

-- Ulat ni Ronilo Dagos

