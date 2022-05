UP may alok na kurso para sa mga baguhang mambabatas

Watch more News on iWantTFC

MANILA — May alok na maikling kurso ang University of the Philippines National College of Public Administration and Governance (UP NCPAG) para sa mga baguhang senador at kongresista na inaasahang sasabak sa paggawa ng mga batas.

Mayroong memorandum of agreement ang kolehiyo at opisina ng House Speaker para tustusan ang tuition fee ng mga bagong mambabatas na gustong kumuha ng kurso, ani Edna Co, dating dekana ng NCPAG at ngayo'y propesor ng public administration.

Noong 2010, nasa 80 political neophyte ang kumuha ng kurso. Kabilang rito sina Vice President Leni Robredo at Philippine Olympic Committee President at Cavite Rep. Bambol Tolentino.

Kumuha rin ng naturang kurso sa kolehiyo sina Sen. Nancy Binay, Laguna Rep. Sol Aragones, Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, at Sen. Manny Pacquiao.

Hinikayat ni Co ang mga baguhang mambabatas na kung kukuha ng kurso, isama na rin ang kanilang technical staff "para kung may ma-miss man sila may tumutulong to take notes."

Maiksi lang naman ang kurso at "very basic," dagdag niya.

Matututuhan ng mga baguhang mambabatas kung paano ang sistema sa loob ng Kongreso — mula sa paggawa ng batas, saan ito ipinapasa, maging ang mga alituntuning hindi nakasulat dahil nakagawian na sa institusyon.

Hindi sapilitan ang pagkuha ng kurso, sabi ni Co, at "kusang loob" itong kinukuha ng mga bagong sabak sa politika.

Dagdag niya, hindi rin puwedeng kumuha ng kursong ito ang mga ordinaryong Pilipinong hindi naman nanalo ng posisyon sa gobyerno.

Mayo 13, 2022