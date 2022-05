138 COCs natapos nang i-canvass ng NBOC

Sa pagpapatuloy ng National Board of Canvassers (NBOC) sa canvassing ng certificates of canvass (COC) para sa senatorial at party-list race, natapos na ng Commission on Elections (Comelec) ang halos 140 COC.

Bago magsuspinde ng sensyon ang NBOC bago mag-alas 5 ng hapon nitong Biyernes, inanunsiyo ni Comelec Chairman Saidamen Pangarungan na mula sa kabuuang 173 COCs na kinakailangang i-canvass, umabot na sa 138 COCs ang natapos nang i-canvass.

Ibig sabihin, mayroon na lang natitirang 35 pang COCs ang kinakailangang tapusin sa canvassing.

Sabi ng Comelec, wala na rin namang naiwang mga COC sa ngayon na kailangang i-canvass at wala ring mga bagong transmissions kaya suspended muna ang sesyon.

Umaasa ang komisyon na patuloy din ang mas mabilis na canvassing ng mga boto dahil wala namang pagkuwestiyon ang poll watchers at ang mga kinatawan ng mga kandidato sa pagkukumpara nila ng resulta ng botohan sa hawak nilang kopya ng resulta nito mula sa mga provincial board of canvassers at maging ang resulta mula abroad.

Muling ipagpapatuloy ng NBOC ang kanilang sesyon at canvassing ng mga boto sa Sabado, alas-3 ng hapon.

Sabi ni Pangarungan, kung walang magiging pagtatama at walang maraming pagkuwestiyon sa resulta ng boto ay maaring makapag-generate o makapag-imprenta na sila ng kanilang canvass report number 3 bago magbukas ang sesyon sa Sabado.