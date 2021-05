Pekeng claims sa Philhealth, iimbestigahan; mga ospital nag-aalalang di mabayaran

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Dumami pa ang mga natatanggap ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na mga kuwestyonableng singil ng mga pagamutan kaya hangga’t hindi tapos ang imbestigasyon, wala munang bayaran, na inalmahan naman ng mga pribadong ospital.

Ayon sa imbestigasyon ng PhilHealth, mahigit 15,000 false claims mula sa iba’t ibang health facilities mula 2019 hanggang ngayong taon ang nabuking nila.

Mga uri ng pekeng claims:

Misrepresentation/false information

Ghost patients

False rating of claims

Fabricated forms & supporting documents

Adding of claims & spending period of confinement

Mga uri ng non-fraudulent claims:

Breach of warranties of accreditation

Multiple claims

Unauthorized operation beyond service capability

Unjustified admission beyond bed capacity

Ang epekto, hindi babayaran ang mga claims na ito hanggang walang pinal na resulta ang imbestigasyon.

Kapag nakitang guilty, multa, suspensiyon o kaya ay pag-alis ng PhilHealth accreditation ang parusa.

"Dapat tigil din tayo sa payments kasi public funds 'tong dini-disburse natin di ba? Pera n'yo 'to eh. Dapat mas diligent tayo in paying claims and disbursing these funds," sabi ni PhilHealth spokesperson Shirley Domingo.

Pero iba ang tingin ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAP) sa katuwiran ng PhilHealth.

"Na-notice namin kasi, every time na hindi sila nakababayad sa mga hospital, 'yan ang ginagawa nilang way of trying to intimidate the hospitals," giit ni PHAP president Jose de Grano.

"The truth is, gusto nilang i-cover up, 'yung hindi nila pagbabayad for the past year sa mga hospitals. So ngayon pinapalabas nila na nandaraya ang mga private hospitals," dagdag ni De Grano.

May hamon ang PHAP sa PhilHealth.

"We do not go to illegal things... If they have proof, go ahead, give our hospitals due process and then they can file the cases," sabi ni De Grano.

Lagpas P28 bilyon pa rin umano ang utang ng PhilHealth sa private hospitals, sabi ni De Grano.

Dahil atrasado ang bayad, marami umanong ospital ay wala nang pondo kaya kung hindi nagsasara, nagbabawas ng tao.

Maliban sa pagdulog sa Korte Suprema, plano na rin ng PHAP na magpasaklolo sa Anti-Red Tape Authority.