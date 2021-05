Grupo ng private hospitals pabor na palawigin ang MECQ sa 'NCR Plus' bubble

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Pabor ang grupo ng mga pribadong ospital na palawigin pa ang modified enhanced community quarantine sa National Capital Region plus (Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, Rizal) bubble, sa gitna ng pagbawas ng mga coronavirus disease (COVID-19) patients sa mga ospital sa lugar.

Sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Jose Rene De Grano, pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na ito ay para mas bumaba pa ang kaso ng COVID-19.

"Kung tatanungin kami kung puwede kahit isang linggo pa nating i-extend. But then nasa kanilang desisyon yun, baka magagawa nila na mga flexible na gaya ng ginagawa nila ngayon,” ani De Grano.

Ayon ka De Grano, medyo mabawasan na ang bilang ng mga COVID-19 patient maliban sa ilang nasa intensive care unit.

"Medyo halos wala na pong pila sa emergency room at medyo decongested na yung mga COVID beds, medyo critical pa rin ang mga ICU beds,” ani De Grano.

Aabot sa 4,734 dagdag-kaso ng coronavirus disease (COVID-19) ang naitala noong Huwebes. Pero ayon sa Department of Health, maidadahilan ito sa 12 laboratory na hindi nagbigay ng kanilang datos.

Inaasahan na hanggang Mayo 14 ang ipinapatupad na MECQ sa NCR Plus bubble.

Noon na ring nagsabi ang ilang eksperto na dapat paunti-unti lang ang pagluwag ng quarantine restrictions sa harap ng mga umuusbong na COVID-19 variant at para hindi mabigla ang healthcare capacity ng bansa.

Samantala, may napagkasunduan nang quarantine classification ang Metro Manila Council o samahan ng mga alkalde sa Kamaynilaan, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority na kasapi rin ng naturang grupo.

Ayon kay MMDA chairman Benhur Abalos, sa ngayon ay confidential muna ang desisyon batay sa napagkasunduan ng mga alkalde.

Ipepresenta aniya sa pulong sa pandemic task force ngayong Huwebes ang rekomendasyon, at saka isusumite kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Tiniyak ni Abalos na makikinabang ang mga residente sa lugar, dahil balanse ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.

"Rest assured that the decision and recommendation reached upon by the Metro Manila mayors will be most beneficial to the residents of the National Capital Region, putting utmost importance to a balance between health and safety of the public and on the economy," ani Abalos.