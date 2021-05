Fish vendor na umano'y fixer ng lisensiya sa Iloilo, nakuhanan din ng 'shabu'

Arestado ang isang lalaki matapos umanong mameke ng driver's license at makuhanan ng hinihinalang shabu sa bayan ng Estancia, Iloilo madaling araw ng Huwebes.

Nagbebenta ng isda sa Estancia Fish Port ang suspek, batay sa impormasyong nakalap ng Estancia police. Napag-alaman din nilang kilala ito na fixer ng driver's license, dahilan para ikasa ng Land Transportation Office at ng Estancia police ang entrapment operation.

Ayon sa awtoridad, sa halagang P6,000 ay makakakuha na ng pekeng driver's license ang makakatransaksyon ng suspek.

Makukuha din umano ang lisensiya sa loob ng 3 hanggang 5 araw.

Ayon sa suspek, galing pa ng Metro Manila ang mga pekeng driver's license na ibinebenta niya.

Nakuha sa suspek ang 7 pekeng driver's license at 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu.

Samantala, nakatakdang sampahan ng kasong falsification of public document's, usurpation of authority, estafa, at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek.

— Ulat ni Rolen Escaniel

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC