Community pantry itatayo para sa mga naghihikahos na travel agency workers

MAYNILA - Halos tatlong oras na lang kada araw ang tulog ni TJ Calicdan dahil sa kaniyang trabaho bilang rider sa dalawang food delivery service.

Matapos kasi ang mahigit 1 taon, hindi pa rin makapagbukas ang travel agency na pinapasukan niya bilang messenger.

"Minsan napapaiyak na lang po ako pagkawala hong pambiling gatas ang anak ko… Minsan ang pinapainom na lang sa kanya 'yung pinaghugasan ng bigas, lilinisin lang… Para makatawid lang du'n sa pagdede niya ta's hanggang sa makatulog na," ani Calicdan.

Sanay naman sa magandang trabaho at sahod si Maritess Pastofide, na dating assistant general manager sa isang travel agency, pero natanggal siya sa unang dalawang buwan pa lang ng pandemya.

Sampung araw na lang kada buwan ang trabaho ng kaniyang asawa na si Roel na nagtatrabaho sa isa pang travel agency.

Ginamit na rin nila lahat ng kanilang ipon para makapagtinda ng milk tea, habang kumuha na rin ng tatlong online job si Maritess.

"Paying all the utilities and the school of my son, it's very challenging to continue because ang laki ng suweldo before eh, then biglang wala. So even if I have 4 jobsm, hindi ko ma-meet 'yung dati kong salary," aniya.

"Nu'ng nagsimula 'yung pandemic na nawala 'yung stream ng finances namin, naramdaman ko na agad na 'ah saan ko kukunin 'yung pambayad ng tuition ng anak ko the next few months?' So 'yun... Tapos siyempre I have my mom who’s 80 years old na nangangangailan din ng mga medicine," ani Roel.

Ayon sa mga travel agency operators, manager man o ordinaryong staff ay pare-parehong dumaranas ng krisis dahil hindi sapat ang ayuda mula sa pamahalaan.

Itinigil na ng Department of Labor and Employment ang pagtanggap ng aplikasyon para sa cash assistance ng mga tourism worker, dahil sa kakulangan ng pondo.

Sa tindi ng pangangailangan ng kanilang mga empleyado, naisip ng 6 travel agency owners na mangalap na ng tulong para makabuo ng sariling community pantry.

"Kami ang hardest hit eh from the tourism industry so lahat ng mga travel agencies ngayon we are temporarily closed or 'yung iba sarado na talaga. Mahirap na i-subsidize din namin sila kasi personally kami rin talagang hirap din," ani Michelle Victoria, may-ari ng isang travel agency.

Gagamitin ang opisina ng ilang travel agency sa Quezon City, Ortigas, Makati, Maynila, Marikina at Alabang bilang drop-off points sa mga magbibigay ng donasyon.

Mamamahagi naman ng tulong sa mga travel agency worker sa Metro Manila hanggang Cavite at Bulacan ang mga namamahala sa pantry.

Pero pakiusap nila sa pamahalaan na gumawa ng konkretong plano para sa ligtas na pagbubukas ng turismo, kasabay ng prayoridad sa bakuna para ligtas na rin silang makabalik sa trabaho.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News