Ika-2 ASEAN Multilateral Naval Exercise, opisyal nang sinimulan

MAYNILA -- Nagsama-sama nitong Biyernes ang mga navy ng Pilipinas at iba pang bansang kasapi sa ASEAN sa Subic, Zambales.

Ito ay para opisyal na buksan ang ASEAN Multilateral Naval Exercise o AMNEX ngayong taon.

Pitong foreign gray ships na lalahok sa mga pagsasanay ang nakadaong na sa Subic Naval Operating Base ng Philippine Navy. Sasali rin sa maritime exercise ang dalawang barko ng Hukbong Dagat ng bansa.

Bukas sisimulan ang dalawang araw na sea phase ng AMNEX sa karagatan malapit sa Zambales, na nasa West Philippine Sea, pero hindi sa disputed o pinag-aagawang bahagi.

Nasa 1,200 ASEAN navy personnel ang lalahok dito.

Layon ng pagsasanay na palakasin ang kooperasyon at interoperability ng mga navy mula sa magkakapitbahay na mga bansa, lalu sa pagtugon sa mga hamon sa karagatan tulad ng piracy, terorismo at iba pang transnational crimes.

Sabi ni Philippine Navy Fleet Marine Ready Force Commander Brigadier General Edwin Amadar, kasama rin sa common interests ng Pilipinas at 9 na bansa sa ASEAN ang safe passage sa international waters, regional stability, at paglaban sa mga krimen.

Pero nauna nang sinabi ni Department of National Defense (DND) Officer In Charge Carlito Galvez Jr. na hindi layon ng AMNEX magpakita ng pwersa laban sa China kaugnay ng isyu sa West Philippine Sea.

Ayon kay Amadar, tungkol sa piracy ang inihandang pagsasanay sa AMNEX ngayong taon.

Isa aniya sa mga hamon sa pagtugon sa naturang mga scenario ang pagkakaiba sa rules of engagement ng mga bansa.

“Every country, we have distinct doctrines na sinusunod. May kanya-kanya tayong doktrina. Dahil ito we will respond to a situation na involved tayong lahat, doon natin mate-test kung yung ating procedures, yung ating doctrines ay magtutugma ba. Para kung dumating yung real scenario na dumating talaga yung piracy sa high seas, hindi na tayo magkakaiba ng procedures,” sabi ni Amadar.

Umaasa ang ASEAN navies na sa darating na mga araw, mas mapa-plantsa nila ang pagtatrabaho ng magkakasama, sakaling kailanganin ito.

“To have a good and safe exercise and to enjoy this experience for all sailors. I hope this will be an extension for us to carry on for the development in the future,” sabi ni Commander Malek Fadillah ng Brunei Navy.

“I hope to enhance the interoperability with other ASEAN Navy,” dagdag ni LTC Sing Geok Wei ng Singapore Navy.

“To ensure the collective maritime security and to reduce the diversity between each nations,” ayon naman sa kinatawan ng Navy mula Malaysia.

Lumahok din ang ASEAN navies sa mga idinaos na fun games Biyernes ng umaga, na layon namang palakasin ang ugnayan at pagkakaibigan ng mga magkakapitbahay na bansa.