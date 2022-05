MAYNILA - Patuloy ang canvassing ng National Board of Canvassers (NBOC) sa PICC sa Pasay City para sa mga kandidatong senador at party-list groups.

Sa inilabas na report number 2 ng Commission on Elections para sa mga kandidatong senador, nangunguna pa rin sa partial at official count ng NBOC ang aktor na si Robin Padilla na mayroong 13,231,228 boto.

Pangalawa si Antique Rep. Loren Legarda na nakakuha ng 12,290,805 votes.

Nasa ikatlong puwesto pa rin ang broadcaster na si Raffy Tulfo na mayroon namang 12,223,867.

Pang-apat si Sen. Sherwin Gatchalian na may 10,427,847 boto, at panglima si Sorsogon Gov. Chiz Escudero na mayroong 10,403,405 boto.

Nasa ikaanim na puwesto si dating House Speaker Alan Peter Cayetano, na sinundan naman nina dating Department of Public Works and Highways Sec. Mark Villar, Sen. Migz Zubiri, Sen. Joel Villanueva, dating Sen. JV Ejercito, Sen. Risa Hontiveros at dating Sen. Jinggoy Estrada.

Humahabol naman sa pang-13 pwesto si dating Vice President Jejomar Binay na may 6,882,860 boto.

Ang mga sumusunod na party-list groups ang nakakuha ng mataas na porsyento ng boto, ayon sa partial results ng Comelec:

Anti-Crime and Terrorism Community and Support ( ACT-CIS ) - 1,112,991 AKO BICOL PARTY - 513,403 1-RIDER PARTYLIST - 453,712 4PS - 427,779 ANG PROBINSIYANO - 421,253 SAGIP PARTYLIST - 411,440 CIBAC PARTYLIST - 394,750 AKO BISAYA - 391,242 PROBINSIYANO AKO - 380,119 TINGOG SINIRANGAN - 364 699

